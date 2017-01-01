Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
21
13
8
67
48
19
76
42
21
12
9
61
40
21
75
42
20
11
11
57
44
13
71
42
21
8
13
60
40
20
71
42
19
10
13
69
55
14
67
42
18
11
13
52
41
11
65
42
18
11
13
54
48
6
65
42
16
16
10
44
34
10
64
42
16
16
10
42
29
13
64
42
17
10
15
55
50
5
61
42
15
14
13
58
50
8
59
42
15
10
17
39
48
-9
55
42
12
16
14
37
42
-5
52
42
12
16
14
31
42
-11
52
42
15
7
20
44
50
-6
52
42
15
6
21
57
65
-8
51
42
11
16
15
35
46
-11
49
42
12
12
18
38
45
-7
48
42
11
15
16
54
67
-13
48
42
10
14
18
46
54
-8
44
42
8
9
25
37
68
-31
33
42
7
11
24
29
60
-31
32
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
3
3
39
15
24
48
21
15
2
4
33
12
21
47
21
14
4
3
35
17
18
46
21
14
4
3
36
19
17
46
21
14
3
4
43
25
18
45
21
13
6
2
31
14
17
45
21
13
5
3
41
23
18
44
21
12
6
3
31
17
14
42
21
11
8
2
38
17
21
41
21
10
10
1
25
10
15
40
21
9
8
4
33
26
7
35
21
10
5
6
23
17
6
35
21
10
4
7
36
25
11
34
21
8
9
4
27
22
5
33
21
9
6
6
22
18
4
33
21
7
11
3
20
14
6
32
21
7
10
4
21
11
10
31
21
8
7
6
19
17
2
31
21
7
6
8
25
28
-3
27
21
7
3
11
22
29
-7
24
21
5
7
9
18
23
-5
22
21
5
5
11
22
27
-5
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
8
8
5
26
25
1
32
21
8
7
6
17
12
5
31
21
8
6
7
30
26
4
30
21
8
5
8
26
27
-1
29
21
8
4
9
22
21
1
28
21
5
9
7
24
27
-3
24
21
6
6
9
17
19
-2
24
21
6
5
10
21
25
-4
23
21
5
7
9
26
30
-4
22
21
5
6
10
16
31
-15
21
21
5
5
11
11
28
-17
20
21
5
5
11
16
31
-15
20
21
4
7
10
19
31
-12
19
21
3
9
9
16
29
-13
18
21
4
6
11
20
33
-13
18
21
3
9
9
19
29
-10
18
21
5
2
14
21
40
-19
17
21
3
6
12
16
27
-11
15
21
3
6
12
19
31
-12
15
21
2
7
12
21
41
-20
13
21
2
4
15
11
37
-26
10
21
1
3
17
12
40
-28
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире