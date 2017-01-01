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Лорка
Результаты
Лорка - результаты матчей
Лорка
Сайт:
http://lorcafc.com/
Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Сегунда. 2017/2018
01.06 | 22:00
Лорка
2 : 1
Севилья
27.05 | 21:30
Осасуна
1 : 0
Лорка
19.05 | 21:30
Лорка
1 : 5
Вальядолид
11.05 | 22:00
Лорка
2 : 1
Нумансия
06.05 | 17:00
Овьедо
2 : 0
Лорка
29.04 | 21:00
Лорка
1 : 0
Химнастик
22.04 | 19:00
Луго
1 : 1
Лорка
14.04 | 19:00
Лорка
1 : 1
Алькоркон
08.04 | 19:00
Кордоба
1 : 0
Лорка
01.04 | 17:00
Лорка
3 : 2
Гранада
25.03 | 21:00
Тенерифе
2 : 0
Лорка
17.03 | 20:00
Лорка
1 : 1
Барселона Б
11.03 | 14:00
Сарагоса
3 : 1
Лорка
04.03 | 14:00
Лорка
1 : 2
Альбасете
24.02 | 22:00
Кадис
0 : 0
Лорка
17.02 | 22:00
Лорка
0 : 0
Спортинг
11.02 | 20:00
Реус Депортиу
3 : 0
Лорка
03.02 | 22:00
Лорка
1 : 2
Альмерия
27.01 | 20:00
Райо Вальекано
5 : 1
Лорка
20.01 | 22:00
Лорка
2 : 3
Уэска
14.01 | 20:00
Леонеса
2 : 1
Лорка
07.01 | 14:00
Севилья
3 : 2
Лорка
20.12 | 22:00
Лорка
0 : 1
Осасуна
16.12 | 20:00
Вальядолид
3 : 0
Лорка
09.12 | 22:00
Нумансия
1 : 0
Лорка
02.12 | 22:00
Лорка
0 : 2
Овьедо
25.11 | 20:00
Химнастик
0 : 2
Лорка
18.11 | 20:00
Лорка
1 : 2
Луго
11.11 | 15:00
Алькоркон
1 : 1
Лорка
04.11 | 22:00
Лорка
1 : 0
Кордоба
30.10 | 22:30
Гранада
4 : 1
Лорка
21.10 | 21:00
Лорка
2 : 2
Тенерифе
14.10 | 19:00
Барселона Б
1 : 0
Лорка
11.10 | 23:00
Лорка
0 : 2
Сарагоса
08.10 | 13:00
Альбасете
2 : 1
Лорка
30.09 | 21:00
Лорка
3 : 0
Кадис
23.09 | 19:00
Спортинг
1 : 0
Лорка
16.09 | 19:00
Лорка
1 : 1
Реус Депортиу
09.09 | 21:00
Альмерия
2 : 1
Лорка
02.09 | 19:00
Лорка
0 : 0
Райо Вальекано
26.08 | 20:00
Уэска
2 : 0
Лорка
18.08 | 21:00
Лорка
2 : 0
Леонеса
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