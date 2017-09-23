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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Лорка
Спортинг - Лорка: обзор матча 23 сентября 2017
Спортинг
23.09.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Завершен
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Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
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22.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
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17.10.2026
Альбасете
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Альмерия
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0 : 4
31.10.2023
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4 : 1
16.12.2020
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Лорка
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01.06.2018
Севилья
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
1 : 0
27.05.2018
Лорка
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Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
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