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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лорка - Севилья
Лорка - Севилья: обзор матча 01 июня 2018
Лорка
01.06.2018, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 42 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
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Личные встречи
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Статистика матча Лорка - Севилья
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0
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0
Матчи команд
Лорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 2
29.10.2025
Альмерия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 4
31.10.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
4 : 1
16.12.2020
Лорка
Испания. Сегунда, 42 тур
Лорка
2 : 1
01.06.2018
Севилья
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
1 : 0
27.05.2018
Лорка
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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