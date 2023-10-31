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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лорка - Эйбар
Лорка - Эйбар: обзор матча 31 октября 2023
Лорка
31.10.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 4
Завершен
Эйбар
68'
A. Troncho
80'
К. де ла Фуэнте
83'
А. Акетче
90'
А. Акетче (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорка - Эйбар
90'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Акетче
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Акетче
80'
ГОЛ! 0:2!
К. де ла Фуэнте
77'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Кике
77'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Y. Rahmani
77'
Замена
А. Акетче
️️️️
J. Corpas
68'
ГОЛ! 0:1!
A. Troncho
Пас отдал
J. Corpas
28'
Замена
A. Troncho
️️️️
Я. Казми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорка
1
Christian Arco
ВР
4
Juande Martínez
ЦЗ
24
Hassane Adamou Amadou
ЦП
10
Alberto Rodríguez
ЦП
23
Javier Solsona
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лорка
3
Alvaro Moreno
ЦЗ
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
29
Angel Troncho
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
47
Агер Акетче
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
1-2-1
1
4
24
10
23
3-2-5
13
Родригес
3
Робер
22
Гутьеррес
21
12
Венцедор
15
7
Кике
17
19
27
9
Казми
9
Казми
29
29
9
Казми
7
Кике
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
7
Кике
17
47
Акетче
47
Акетче
17
19
9
Баутиста
9
Баутиста
19
Остались в запасе
Лорка
Эйбар
3
Alvaro Moreno
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
3
Alvaro Moreno
ЦЗ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Лорка - Эйбар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 2
29.10.2025
Альмерия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 4
31.10.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
4 : 1
16.12.2020
Лорка
Испания. Сегунда, 42 тур
Лорка
2 : 1
01.06.2018
Севилья
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
1 : 0
27.05.2018
Лорка
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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