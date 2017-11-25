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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Лорка
Химнастик - Лорка: обзор матча 25 ноября 2017
Химнастик
25.11.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 16 тур
0 : 2
Завершен
Лорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Лорка
Желтая карточка
О. Какабадзе
89'
Желтая карточка
В. Заибо
85'
Желтая карточка
М. Баррейро
74'
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
55'
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Лорка
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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0 : 1
04.12.2024
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Испания. Кубок, 1 раунд
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30.10.2024
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01.11.2023
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Лорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 2
29.10.2025
Альмерия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 4
31.10.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
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4 : 1
16.12.2020
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Испания. Сегунда, 42 тур
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Испания. Сегунда, 41 тур
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27.05.2018
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2016.08.01 09:20
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2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
2016.08.01 09:20
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