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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лорка - Райо Вальекано
Лорка - Райо Вальекано: обзор матча 02 сентября 2017
Лорка
02.09.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорка - Райо Вальекано
69'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Желтая карточка
Х. Карлос
68'
47'
Желтая карточка
У. Лопес
Начало матча
Статистика матча Лорка - Райо Вальекано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 2
29.10.2025
Альмерия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 4
31.10.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
4 : 1
16.12.2020
Лорка
Испания. Сегунда, 42 тур
Лорка
2 : 1
01.06.2018
Севилья
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
1 : 0
27.05.2018
Лорка
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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