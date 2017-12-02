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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лорка - Овьедо
Лорка - Овьедо: обзор матча 02 декабря 2017
Лорка
02.12.2017, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 17 тур
0 : 2
Завершен
Овьедо
13'
Д. Роча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорка - Овьедо
Желтая карточка
Х. Карлос
40'
23'
Желтая карточка
Сауль
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роча
Пас отдал
Сауль
Начало матча
Статистика матча Лорка - Овьедо
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Лорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 2
29.10.2025
Альмерия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лорка
0 : 4
31.10.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
4 : 1
16.12.2020
Лорка
Испания. Сегунда, 42 тур
Лорка
2 : 1
01.06.2018
Севилья
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
1 : 0
27.05.2018
Лорка
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
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