Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|38
|24
|8
|6
|62:32
|+30
|80
|2.
|Сантос
|38
|22
|5
|11
|59:35
|+24
|71
|3.
|Фламенго
|38
|20
|11
|7
|52:35
|+17
|71
|4.
|Атлетико Минейро
|37
|17
|11
|9
|61:50
|+11
|62
|5.
|Ботафого
|38
|17
|8
|13
|43:39
|+4
|59
|6.
|Атлетико Пар
|38
|17
|6
|15
|38:32
|+6
|57
|7.
|Коринтианс
|38
|15
|10
|13
|48:42
|+6
|55
|8.
|Гремио
|38
|14
|11
|13
|41:44
|-3
|53
|9.
|Понте-Прета
|38
|15
|8
|15
|48:52
|-4
|53
|10.
|Шапекоэнсе
|37
|13
|13
|11
|49:53
|-4
|52
|11.
|Сан-Паулу
|38
|14
|10
|14
|44:36
|+8
|52
|12.
|Крузейро
|38
|14
|9
|15
|48:49
|-1
|51
|13.
|Флуминенсе
|38
|13
|11
|14
|45:45
|0
|50
|14.
|Спорт Ресифи
|38
|13
|8
|17
|49:55
|-6
|47
|15.
|Коритиба
|38
|11
|13
|14
|41:42
|-1
|46
|16.
|Витория
|38
|12
|9
|17
|51:53
|-2
|45
|17.
|Интернасьонал
|38
|11
|10
|17
|35:41
|-6
|43
|18.
|Фигейренсе
|38
|8
|13
|17
|30:50
|-20
|37
|19.
|Санта-Круз
|38
|8
|7
|23
|45:69
|-24
|31
|20.
|Америка Минейро
|38
|7
|7
|24
|23:58
|-35
|28
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Пар
|19
|15
|3
|1
|27:6
|+21
|48
|2.
|Сантос
|19
|15
|2
|2
|36:11
|+25
|47
|3.
|Палмейрас
|19
|14
|4
|1
|35:13
|+22
|46
|4.
|Атлетико Минейро
|19
|13
|3
|3
|39:20
|+19
|42
|5.
|Понте-Прета
|19
|13
|2
|4
|33:18
|+15
|41
|6.
|Фламенго
|19
|12
|5
|2
|31:16
|+15
|41
|7.
|Гремио
|19
|11
|4
|4
|22:11
|+11
|37
|8.
|Коринтианс
|19
|10
|7
|2
|27:11
|+16
|37
|9.
|Спорт Ресифи
|19
|10
|5
|4
|33:22
|+11
|35
|10.
|Ботафого
|19
|10
|5
|4
|27:17
|+10
|35
|11.
|Коритиба
|19
|9
|7
|3
|29:17
|+12
|34
|12.
|Сан-Паулу
|19
|9
|5
|5
|29:13
|+16
|32
|13.
|Интернасьонал
|19
|9
|5
|5
|21:15
|+6
|32
|14.
|Флуминенсе
|19
|8
|6
|5
|30:24
|+6
|30
|15.
|Шапекоэнсе
|18
|8
|6
|4
|25:21
|+4
|30
|16.
|Фигейренсе
|19
|7
|9
|3
|21:16
|+5
|30
|17.
|Витория
|19
|8
|4
|7
|30:24
|+6
|28
|18.
|Крузейро
|19
|7
|7
|5
|29:26
|+3
|28
|19.
|Америка Минейро
|19
|7
|3
|9
|13:20
|-7
|24
|20.
|Санта-Круз
|19
|7
|2
|10
|27:27
|0
|23
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|19
|10
|4
|5
|27:19
|+8
|34
|2.
|Фламенго
|19
|8
|6
|5
|21:19
|+2
|30
|3.
|Сантос
|19
|7
|3
|9
|23:24
|-1
|24
|4.
|Ботафого
|19
|7
|3
|9
|16:22
|-6
|24
|5.
|Крузейро
|19
|7
|2
|10
|19:23
|-4
|23
|6.
|Шапекоэнсе
|19
|5
|7
|7
|24:32
|-8
|22
|7.
|Флуминенсе
|19
|5
|5
|9
|15:21
|-6
|20
|8.
|Сан-Паулу
|19
|5
|5
|9
|15:23
|-8
|20
|9.
|Атлетико Минейро
|18
|4
|8
|6
|22:30
|-8
|20
|10.
|Коринтианс
|19
|5
|3
|11
|21:31
|-10
|18
|11.
|Витория
|19
|4
|5
|10
|21:29
|-8
|17
|12.
|Гремио
|19
|3
|7
|9
|19:33
|-14
|16
|13.
|Спорт Ресифи
|19
|3
|3
|13
|16:33
|-17
|12
|14.
|Коритиба
|19
|2
|6
|11
|12:25
|-13
|12
|15.
|Понте-Прета
|19
|2
|6
|11
|15:34
|-19
|12
|16.
|Интернасьонал
|19
|2
|5
|12
|14:26
|-12
|11
|17.
|Атлетико Пар
|19
|2
|3
|14
|11:26
|-15
|9
|18.
|Санта-Круз
|19
|1
|5
|13
|18:42
|-24
|8
|19.
|Фигейренсе
|19
|1
|4
|14
|9:34
|-25
|7
|20.
|Америка Минейро
|19
|0
|4
|15
|10:38
|-28
|4