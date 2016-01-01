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    Санта-Круз - таблица

    Город Ресифи
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.coralnet.com.br/hotsites/ne2016/index.a
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Палмейрас 38 24 8 6 62:32 +30 80
    2. Сантос 38 22 5 11 59:35 +24 71
    3. Фламенго 38 20 11 7 52:35 +17 71
    4. Атлетико Минейро 37 17 11 9 61:50 +11 62
    5. Ботафого 38 17 8 13 43:39 +4 59
    6. Атлетико Пар 38 17 6 15 38:32 +6 57
    7. Коринтианс 38 15 10 13 48:42 +6 55
    8. Гремио 38 14 11 13 41:44 -3 53
    9. Понте-Прета 38 15 8 15 48:52 -4 53
    10. Шапекоэнсе 37 13 13 11 49:53 -4 52
    11. Сан-Паулу 38 14 10 14 44:36 +8 52
    12. Крузейро 38 14 9 15 48:49 -1 51
    13. Флуминенсе 38 13 11 14 45:45 0 50
    14. Спорт Ресифи 38 13 8 17 49:55 -6 47
    15. Коритиба 38 11 13 14 41:42 -1 46
    16. Витория 38 12 9 17 51:53 -2 45
    17. Интернасьонал 38 11 10 17 35:41 -6 43
    18. Фигейренсе 38 8 13 17 30:50 -20 37
    19. Санта-Круз 38 8 7 23 45:69 -24 31
    20. Америка Минейро 38 7 7 24 23:58 -35 28
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Пар 19 15 3 1 27:6 +21 48
    2. Сантос 19 15 2 2 36:11 +25 47
    3. Палмейрас 19 14 4 1 35:13 +22 46
    4. Атлетико Минейро 19 13 3 3 39:20 +19 42
    5. Понте-Прета 19 13 2 4 33:18 +15 41
    6. Фламенго 19 12 5 2 31:16 +15 41
    7. Гремио 19 11 4 4 22:11 +11 37
    8. Коринтианс 19 10 7 2 27:11 +16 37
    9. Спорт Ресифи 19 10 5 4 33:22 +11 35
    10. Ботафого 19 10 5 4 27:17 +10 35
    11. Коритиба 19 9 7 3 29:17 +12 34
    12. Сан-Паулу 19 9 5 5 29:13 +16 32
    13. Интернасьонал 19 9 5 5 21:15 +6 32
    14. Флуминенсе 19 8 6 5 30:24 +6 30
    15. Шапекоэнсе 18 8 6 4 25:21 +4 30
    16. Фигейренсе 19 7 9 3 21:16 +5 30
    17. Витория 19 8 4 7 30:24 +6 28
    18. Крузейро 19 7 7 5 29:26 +3 28
    19. Америка Минейро 19 7 3 9 13:20 -7 24
    20. Санта-Круз 19 7 2 10 27:27 0 23
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Палмейрас 19 10 4 5 27:19 +8 34
    2. Фламенго 19 8 6 5 21:19 +2 30
    3. Сантос 19 7 3 9 23:24 -1 24
    4. Ботафого 19 7 3 9 16:22 -6 24
    5. Крузейро 19 7 2 10 19:23 -4 23
    6. Шапекоэнсе 19 5 7 7 24:32 -8 22
    7. Флуминенсе 19 5 5 9 15:21 -6 20
    8. Сан-Паулу 19 5 5 9 15:23 -8 20
    9. Атлетико Минейро 18 4 8 6 22:30 -8 20
    10. Коринтианс 19 5 3 11 21:31 -10 18
    11. Витория 19 4 5 10 21:29 -8 17
    12. Гремио 19 3 7 9 19:33 -14 16
    13. Спорт Ресифи 19 3 3 13 16:33 -17 12
    14. Коритиба 19 2 6 11 12:25 -13 12
    15. Понте-Прета 19 2 6 11 15:34 -19 12
    16. Интернасьонал 19 2 5 12 14:26 -12 11
    17. Атлетико Пар 19 2 3 14 11:26 -15 9
    18. Санта-Круз 19 1 5 13 18:42 -24 8
    19. Фигейренсе 19 1 4 14 9:34 -25 7
    20. Америка Минейро 19 0 4 15 10:38 -28 4
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