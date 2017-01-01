Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
21
5
4
61
19
42
68
30
22
2
6
46
15
31
68
30
20
5
5
52
22
30
65
30
14
9
7
47
26
21
51
30
14
9
7
43
27
16
51
30
14
7
9
42
31
11
49
30
12
8
10
30
34
-4
44
30
12
7
11
34
38
-4
43
30
8
14
8
37
35
2
38
30
9
8
13
24
25
-1
35
30
10
4
16
27
46
-19
34
30
6
8
16
27
48
-21
26
30
5
10
15
26
47
-21
25
30
3
14
13
19
39
-20
23
30
4
8
18
26
50
-24
20
30
4
6
20
18
57
-39
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
30
7
23
38
15
11
2
2
19
9
10
35
15
10
4
1
30
8
22
34
15
10
2
3
26
10
16
32
15
7
6
2
22
14
8
27
15
8
2
5
21
14
7
26
15
6
8
1
21
14
7
26
15
7
2
6
17
16
1
23
15
5
5
5
17
20
-3
20
15
4
5
6
12
11
1
17
15
4
3
8
11
21
-10
15
15
4
3
8
17
29
-12
15
15
3
6
6
14
21
-7
15
15
2
9
4
10
13
-3
15
15
3
2
10
17
30
-13
11
15
2
1
12
6
32
-26
7
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
26
12
14
33
15
11
0
4
27
6
21
33
15
9
3
3
31
12
19
30
15
7
3
5
21
13
8
24
15
7
2
6
17
18
-1
23
15
6
5
4
21
17
4
23
15
5
6
4
13
18
-5
21
15
6
1
8
16
25
-9
19
15
5
3
7
12
14
-2
18
15
4
5
6
17
18
-1
17
15
2
6
7
16
21
-5
12
15
2
5
8
10
19
-9
11
15
2
5
8
12
25
-13
11
15
2
4
9
12
26
-14
10
15
1
6
8
9
20
-11
9
15
1
5
9
9
26
-17
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире