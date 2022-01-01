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Вторая Лига Б группа 4
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Победа
Состав
€ 275 тыс
Победа - состав команды
Нижний Новгород
Вторая Лига Б группа 4
Тренер:
Олег Макеев
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Мелентьев Константин
Вра
20
-
1
Матюнин Никита
Вра
22
-
95
Степаненко Иван
Вра
-
24
Ивашин Андрей
Защ
27
€ 0.15 млн
14
Пещеров Дмитрий
Защ
25
-
4
Демин Александр
Защ
21
-
23
Артеменко Роман
Защ
22
-
25
Бочугов Павел
Защ
-
20
Аржанов Александр
Защ
19
-
5
Ефремов Арсений
Пол
20
€ 0.075 млн
3
Семенов Егор
Пол
38
€ 0.05 млн
9
Грушин Егор
Пол
19
-
8
Малкандуев Алихан
Пол
24
-
73
Абзалилов Ринат
Пол
-
11
Бурденев Егор
Пол
-
97
Лазарев Иван
Пол
-
15
Фадеев Тимофей
Пол
-
99
Курбаналиев Абдурахман
Нап
22
-
17
Трифанов Даниил
Нап
19
-
57
Chibanov Roman
Нап
-
19
Вакуленко Назар
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 4
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