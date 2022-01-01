Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
22
8
14
30
13
9
2
2
21
8
13
29
13
9
1
3
28
14
14
28
13
7
3
3
17
9
8
24
13
7
2
4
22
15
7
23
13
5
5
3
18
8
10
20
13
5
4
4
16
9
7
19
13
5
4
4
15
12
3
19
12
5
2
5
18
21
-3
17
12
5
2
5
22
13
9
17
13
4
3
6
15
17
-2
15
13
5
0
8
13
33
-20
15
13
4
1
8
7
15
-8
13
13
3
3
7
13
22
-9
12
13
2
2
9
9
23
-14
8
13
0
1
12
5
34
-29
1
Команда
2
6
7
8
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
5
5
14
6
4
1
1
12
5
7
13
6
4
1
1
14
5
9
13
7
4
1
2
12
3
9
13
7
4
1
2
9
6
3
13
7
4
0
3
15
8
7
12
6
4
0
2
9
8
1
12
7
3
3
1
11
6
5
12
7
3
2
2
10
9
1
11
6
3
1
2
9
8
1
10
6
3
1
2
14
2
12
10
6
2
2
2
7
3
4
8
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
2
0
4
4
7
-3
6
8
1
2
5
6
13
-7
5
6
0
1
5
3
14
-11
1
Команда
4
5
6
8
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
12
3
9
16
6
5
1
0
12
2
10
16
7
5
0
2
14
9
5
15
7
3
2
2
5
4
1
11
6
3
2
1
7
7
0
11
7
3
2
2
9
6
3
11
5
3
1
1
9
4
5
10
7
2
1
4
3
8
-5
7
6
2
1
3
9
13
-4
7
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
2
1
3
4
6
-2
7
6
1
4
1
6
5
1
7
7
1
0
6
4
25
-21
3
7
0
1
6
3
15
-12
1
6
0
1
5
3
13
-10
1
7
0
0
7
2
20
-18
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире