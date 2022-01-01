Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Кызылташ - турнирная таблица

Бахчисарай
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Дружба
Тренер:
Геннадий Орбу
Состав Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Севастополь
2
Шахтер Донецк РФ
3
Ростов-2
4
Дружба
5
Кызылташ
6
Спартак-Нальчик
7
Нарт
8
Рубин Я
9
ПСК
10
Победа
11
Астрахань
12
Нефтяник
13
Ангушт
14
Заря Луганск РФ
15
Динамо-2 Мх
16
Чайка-М
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
22
8
14
30
13
9
2
2
21
8
13
29
13
9
1
3
28
14
14
28
13
7
3
3
17
9
8
24
13
7
2
4
22
15
7
23
13
5
5
3
18
8
10
20
13
5
4
4
16
9
7
19
13
5
4
4
15
12
3
19
12
5
2
5
18
21
-3
17
12
5
2
5
22
13
9
17
13
4
3
6
15
17
-2
15
13
5
0
8
13
33
-20
15
13
4
1
8
7
15
-8
13
13
3
3
7
13
22
-9
12
13
2
2
9
9
23
-14
8
13
0
1
12
5
34
-29
1
Команда
1
Севастополь
2
Дружба
3
Ростов-2
4
Спартак-Нальчик
5
Шахтер Донецк РФ
6
Кызылташ
7
Нефтяник
8
Рубин Я
9
Заря Луганск РФ
10
ПСК
11
Победа
12
Нарт
13
Динамо-2 Мх
14
Ангушт
15
Астрахань
16
Чайка-М
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
5
5
14
6
4
1
1
12
5
7
13
6
4
1
1
14
5
9
13
7
4
1
2
12
3
9
13
7
4
1
2
9
6
3
13
7
4
0
3
15
8
7
12
6
4
0
2
9
8
1
12
7
3
3
1
11
6
5
12
7
3
2
2
10
9
1
11
6
3
1
2
9
8
1
10
6
3
1
2
14
2
12
10
6
2
2
2
7
3
4
8
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
2
0
4
4
7
-3
6
8
1
2
5
6
13
-7
5
6
0
1
5
3
14
-11
1
Команда
1
Севастополь
2
Шахтер Донецк РФ
3
Ростов-2
4
Дружба
5
Кызылташ
6
Нарт
7
Астрахань
8
Ангушт
9
ПСК
10
Победа
11
Рубин Я
12
Спартак-Нальчик
13
Нефтяник
14
Динамо-2 Мх
15
Заря Луганск РФ
16
Чайка-М
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
12
3
9
16
6
5
1
0
12
2
10
16
7
5
0
2
14
9
5
15
7
3
2
2
5
4
1
11
6
3
2
1
7
7
0
11
7
3
2
2
9
6
3
11
5
3
1
1
9
4
5
10
7
2
1
4
3
8
-5
7
6
2
1
3
9
13
-4
7
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
2
1
3
4
6
-2
7
6
1
4
1
6
5
1
7
7
1
0
6
4
25
-21
3
7
0
1
6
3
15
-12
1
6
0
1
5
3
13
-10
1
7
0
0
7
2
20
-18
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
63
Бубнов назвал сильнейшего тренера ЧМ-2026
02:23
Винисиус – 5-й игрок в истории сборной Бразилии, забивший в 3-х матчах группового этапа ЧМ
02:02
Сборная Катара повторила антирекорд России на ЧМ
01:47
Форвард сборной Канады побил рекорд Дзюбы на ЧМ
00:49
Самый титулованный клуб Аргентины сделал запрос по спартаковцу Барко
00:26
1
ЧМ-2026. Босния и Герцеговина победила Катар (3:1), финишировав третьей в группе
Вчера, 23:59
1
ЧМ-2026. Швейцария справилась с Канадой (2:1) и выиграла группу B
Вчера, 23:56
3
Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов гола на ЧМ: обошел Месси и Ямаля, но уступил Сычеву
Вчера, 23:35
Месси побьет рекорд ЧМ 68-летней давности, если забьет Иордании
Вчера, 23:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 