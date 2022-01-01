Введите ваш ник на сайте
Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
Красава ЕНИ
Состав
€ 250 тыс
Красава ЕНИ - состав команды
Ипсонас
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Аммохостос
Сайт:
http://krasava.tv/
Тренер:
Хави Росада
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
91
Mislav Zadro
Вра
-
29
Чебаке Иссам
Защ
36
€ 0.125 млн.
32
Кириаку Вангелис
Защ
31
€ 0.125 млн.
3
Luiyi de Lucas
Защ
-
42
Vernon Addo
Защ
-
23
Manuel De Iriondo
Пол
-
77
Thiago Henrique
Пол
-
44
Miha Trdan
Пол
-
14
Michalis Koumouris
Нап
-
12
Algassime Bah
Нап
-
4
Kristopher Da Graca
Нап
-
1
Dimitrios Priniotaki
Нап
-
7
Nikola Trujić
Нап
-
20
P. Lipski
Нап
-
10
M. Do Couto
Нап
-
Всего игроков: 15, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 3, нападающих: 7
Главные новости
Фото
4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
19:19
1
Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу
19:00
Кержаков: «Месси пришлось учить русский язык, чтобы со мной поговорить»
18:35
2
Фото
Легендарного рестлера заподозрили в симпатии к «Спартаку»
18:27
2
Экс-защитник сборной России объявил о завершении карьеры в 34 года
18:06
1
Жена Семака не обиделась на Мюнхен: «У меня нет такой функции мозга»
17:43
9
Определен обладатель премии Пушкаша, на которую претендовал игрок РПЛ
17:34
1
Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ
17:25
3
Клуб Месси нацелился на звезду «Барселоны»
16:57
Канчельскис сказал, что объединяет РПЛ и АПЛ
16:41
3
Все новости
