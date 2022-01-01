Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,20 млн

Реал Сосьедад Б - состав команды

Сан-Себастьян
Испания. Сегунда
Стадион:
Инсталасьонес де Субиета
Сайт:
http://www.realsociedad.eus/
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Фрага Айтор
Вра
22
€ 0.5 млн.
13
Egoitz Arana
Вра
-
3
Бальда Хон
Защ
23
€ 0.3 млн.
15
Kazunari Kita
Защ
-
6
Alex Lebarbier
Пол
-
10
Мариескуррена Аркайц
Нап
20
€ 0.8 млн.
22
Дадье Альберто
Нап
23
€ 0.3 млн.
7
Диас Дани
Нап
19
€ 0.3 млн.
20
Sydney Osazuwa
Нап
-
19
Alex Garcia
Нап
-
18
Gorka Carrera Zarranz
Нап
-
Всего игроков: 11, из них вратарей: 2, защитников: 2, полузащитников: 1, нападающих: 6
Главные новости
Фото4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
19:19
1
Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу
19:00
Кержаков: «Месси пришлось учить русский язык, чтобы со мной поговорить»
18:35
2
ФотоЛегендарного рестлера заподозрили в симпатии к «Спартаку»
18:27
2
Экс-защитник сборной России объявил о завершении карьеры в 34 года
18:06
1
Жена Семака не обиделась на Мюнхен: «У меня нет такой функции мозга»
17:43
9
Определен обладатель премии Пушкаша, на которую претендовал игрок РПЛ
17:34
1
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ
17:25
3
Клуб Месси нацелился на звезду «Барселоны»
16:57
Канчельскис сказал, что объединяет РПЛ и АПЛ
16:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 