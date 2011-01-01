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Мерсин Идманюрду
Результаты
Мерсин Идманюрду - результаты матчей
Мерсин
Стадион:
Тевфик Сирри Гюр
Сайт:
http://www.mersinidmanyurdu.com/
Тренер:
Умит Озат
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Турция. Суперлига. 2015/2016
Турция. Супер-Лига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2013
Турция. Супер-Лига. 2012/2013
Турция. Супер-Лига. 2011/2012
18.05 | 20:00
Мерсин Идманюрду
2 : 5
Бурсаспор
15.05 | 19:00
Касымпаша
7 : 0
Мерсин Идманюрду
08.05 | 19:00
Мерсин Идманюрду
0 : 1
Антальяспор
29.04 | 19:00
Ризеспор
2 : 0
Мерсин Идманюрду
24.04 | 13:30
Мерсин Идманюрду
1 : 2
Эскишехирспор
17.04 | 19:00
Фенербахче
4 : 1
Мерсин Идманюрду
10.04 | 13:30
Мерсин Идманюрду
1 : 3
Генчлербирлиги
03.04 | 13:30
Истанбул Башакшехир
3 : 0
Мерсин Идманюрду
20.03 | 14:30
Мерсин Идманюрду
0 : 0
Газиантепспор
11.03 | 21:00
Трабзонспор
1 : 0
Мерсин Идманюрду
04.03 | 21:00
Мерсин Идманюрду
1 : 0
Сивасспор
27.02 | 14:30
Мерсин Идманюрду
0 : 2
Коньяспор
21.02 | 14:00
Османлыспор
3 : 1
Мерсин Идманюрду
17.02 | 20:30
Бешикташ
1 : 0
Мерсин Идманюрду
13.02 | 20:00
Мерсин Идманюрду
2 : 1
Галатасарай
06.02 | 14:30
Кайсериспор
0 : 1
Мерсин Идманюрду
23.01 | 17:00
Мерсин Идманюрду
0 : 0
Акхисар Беледиеспор
27.12 | 15:00
Бурсаспор
2 : 1
Мерсин Идманюрду
19.12 | 20:00
Мерсин Идманюрду
1 : 2
Касымпаша
12.12 | 20:00
Антальяспор
3 : 2
Мерсин Идманюрду
06.12 | 20:00
Мерсин Идманюрду
3 : 0
Ризеспор
28.11 | 20:00
Эскишехирспор
3 : 2
Мерсин Идманюрду
21.11 | 18:00
Мерсин Идманюрду
1 : 3
Фенербахче
06.11 | 20:00
Генчлербирлиги
1 : 1
Мерсин Идманюрду
29.10 | 19:00
Мерсин Идманюрду
1 : 1
Истанбул Башакшехир
24.10 | 19:00
Газиантепспор
1 : 0
Мерсин Идманюрду
19.10 | 20:00
Мерсин Идманюрду
3 : 2
Трабзонспор
02.10 | 20:00
Сивасспор
2 : 2
Мерсин Идманюрду
27.09 | 14:00
Коньяспор
2 : 0
Мерсин Идманюрду
18.09 | 20:00
Мерсин Идманюрду
0 : 4
Османлыспор
12.09 | 20:15
Галатасарай
1 : 1
Мерсин Идманюрду
29.08 | 21:45
Мерсин Идманюрду
1 : 2
Кайсериспор
22.08 | 21:45
Акхисар Беледиеспор
2 : 0
Мерсин Идманюрду
16.08 | 22:00
Мерсин Идманюрду
2 : 5
Бешикташ
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