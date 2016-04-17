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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Мерсин Идманюрду
Фенербахче - Мерсин Идманюрду: обзор матча 17 апреля 2016
Фенербахче
17.04.2016, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Мерсин Идманюрду
57'
Фернандао
63'
Р. ван Перси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Мерсин Идманюрду
Замена
Диего
️️️️
Нани
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. ван Перси
63'
ГОЛ! 1:0!
Фернандао
57'
Начало матча
Статистика матча Фенербахче - Мерсин Идманюрду
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 5
18.05.2016
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
7 : 0
15.05.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
08.05.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
2 : 0
29.04.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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