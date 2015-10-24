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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Мерсин Идманюрду
Газиантепспор - Мерсин Идманюрду: обзор матча 24 октября 2015
Газиантепспор
24.10.2015, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Мерсин Идманюрду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Газиантепспор - Мерсин Идманюрду
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 5
18.05.2016
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
7 : 0
15.05.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
08.05.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
2 : 0
29.04.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
Новости команд
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Газиантепспор
Мерсин Идманюрду
Экс-футболист «Рубина» Кисляк прибыл на просмотр в павлодарский «Иртыш»
2018.01.19 09:54
Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»
2017.09.05 11:05
2
Тульский «Арсенал» подписал замбийского форварда Кангву
2017.08.27 01:39
3
«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом
2017.08.21 15:27
14
Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»
2017.08.18 17:14
1
Экс-футболист «Рубина» Кисляк прибыл на просмотр в павлодарский «Иртыш»
2018.01.19 09:54
Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»
2017.09.05 11:05
2
Тульский «Арсенал» подписал замбийского форварда Кангву
2017.08.27 01:39
3
«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом
2017.08.21 15:27
14
Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»
2017.08.18 17:14
1
Веллитон сменил один турецкий клуб на другой
2016.07.02 17:38
1
Отсутствие игровой практики может помешать переходу Веллитона в «Терек»
2016.04.02 12:47
Рахимов: «Веллитон – качественный футболист»
2016.03.21 17:50
5
Рахимов: «В истории с переходом Веллитона в «Терек» слишком много «если»
2016.02.26 16:57
Веллитон может перейти в «Терек»
2016.02.26 15:00
5
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