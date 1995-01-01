Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Црвена Звезда
|14
|14
|0
|0
|44:6
|38
|42
|2.
|ОФК
|15
|8
|3
|4
|23:19
|4
|27
|3.
|Партизан
|13
|8
|3
|2
|27:16
|11
|27
|4.
|Младост
|15
|8
|3
|4
|20:16
|4
|27
|5.
|Раднички 1923
|15
|7
|3
|5
|29:17
|12
|24
|6.
|Раднички
|14
|7
|3
|4
|23:25
|-2
|24
|7.
|Чукарички
|15
|6
|5
|4
|23:20
|3
|23
|8.
|ТСЦ Бачка Топола
|14
|6
|2
|6
|22:17
|5
|20
|9.
|Войводина
|15
|5
|5
|5
|22:19
|3
|20
|10.
|Нови Пазар
|15
|5
|3
|7
|22:26
|-4
|18
|11.
|Железничар
|15
|5
|2
|8
|17:21
|-4
|17
|12.
|Напредак
|15
|4
|4
|7
|13:20
|-7
|16
|13.
|Спартак
|14
|3
|5
|6
|11:22
|-11
|14
|14.
|ИМТ Белград
|15
|3
|3
|9
|17:28
|-11
|12
|15.
|Текстилак
|15
|3
|2
|10
|9:28
|-19
|11
|16.
|Единство
|15
|1
|2
|12
|10:32
|-22
|5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Црвена Звезда
|7
|7
|0
|0
|22:3
|19
|21
|2.
|Раднички
|7
|5
|2
|0
|13:7
|6
|17
|3.
|Чукарички
|8
|5
|1
|2
|14:8
|6
|16
|4.
|Раднички 1923
|8
|4
|2
|2
|15:7
|8
|14
|5.
|Младост
|8
|4
|1
|3
|11:10
|1
|13
|6.
|Нови Пазар
|8
|3
|3
|2
|15:11
|4
|12
|7.
|Партизан
|6
|3
|2
|1
|11:8
|3
|11
|8.
|ТСЦ Бачка Топола
|8
|3
|1
|4
|10:9
|1
|10
|9.
|ОФК
|7
|3
|1
|3
|13:14
|-1
|10
|10.
|Напредак
|8
|3
|1
|4
|9:12
|-3
|10
|11.
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|6:10
|-4
|10
|12.
|Железничар
|7
|2
|2
|3
|9:9
|0
|8
|13.
|Войводина
|7
|2
|2
|3
|9:10
|-1
|8
|14.
|ИМТ Белград
|7
|2
|2
|3
|8:12
|-4
|8
|15.
|Текстилак
|8
|2
|2
|4
|6:14
|-8
|8
|16.
|Единство
|7
|1
|1
|5
|5:12
|-7
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Црвена Звезда
|7
|7
|0
|0
|22:3
|19
|21
|2.
|ОФК
|8
|5
|2
|1
|10:5
|5
|17
|3.
|Партизан
|7
|5
|1
|1
|16:8
|8
|16
|4.
|Младост
|7
|4
|2
|1
|9:6
|3
|14
|5.
|Войводина
|8
|3
|3
|2
|13:9
|4
|12
|6.
|Раднички 1923
|7
|3
|1
|3
|14:10
|4
|10
|7.
|ТСЦ Бачка Топола
|6
|3
|1
|2
|12:8
|4
|10
|8.
|Железничар
|8
|3
|0
|5
|8:12
|-4
|9
|9.
|Раднички
|7
|2
|1
|4
|10:18
|-8
|7
|10.
|Чукарички
|7
|1
|4
|2
|9:12
|-3
|7
|11.
|Нови Пазар
|7
|2
|0
|5
|7:15
|-8
|6
|12.
|Напредак
|7
|1
|3
|3
|4:8
|-4
|6
|13.
|ИМТ Белград
|8
|1
|1
|6
|9:16
|-7
|4
|14.
|Спартак
|8
|0
|4
|4
|5:12
|-7
|4
|15.
|Текстилак
|7
|1
|0
|6
|3:14
|-11
|3
|16.
|Единство
|8
|0
|1
|7
|5:20
|-15
|1