Турниры:
Сербия. Суперлига (2024/2025)
|15 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|1:0
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|15:00
|1:3
|13 тур
|25 октября, пятница
|17:30
|3:0
|12 тур
|19 октября, суббота
|17:00
|0:2
|11 тур
|5 октября, суббота
|19:30
|4:1
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:00
|0:0
|9 тур
|23 сентября, понедельник
|18:00
|1:0
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|20:00
|2:1
|7 тур
|30 августа, пятница
|21:30
|3:0
|6 тур
|24 августа, суббота
|20:00
|2:1
|5 тур
|17 августа, суббота
|20:30
|1:1
|4 тур
|10 августа, суббота
|21:00
|1:2
|3 тур
|3 августа, суббота
|21:00
|0:4
|2 тур
|29 июля, понедельник
|21:00
|1:0
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|20:30
|0:2