Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аль-Вахда - турнирная таблица

Мекка
Стадион:
Кинг Абдул Азиз
Сайт:
http://alwehdaclub.sa/
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Иттихад
2
Аль-Хиляль
3
Аль-Кадисия
4
Аль-Наср
5
Аль-Ахли
6
Аль-Шабаб
7
Аль-Иттифак
8
Аль-Таавун
9
Аль-Холуд
10
Аль-Фат
11
Аль-Рияд
12
Халидж
13
Аль-Фейха
14
Дамак
15
Аль-Охдуд
16
Аль-Оруба
17
Аль-Вахда
18
Аль-Раед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
26
5
3
79
35
44
83
34
23
6
5
95
41
54
75
34
21
5
8
53
31
22
68
34
20
7
7
78
40
38
67
34
21
4
9
69
36
33
67
34
18
6
10
65
41
24
60
34
14
8
12
44
45
-1
50
34
12
9
13
40
39
1
45
34
12
4
18
42
64
-22
40
34
11
6
17
47
61
-14
39
34
10
8
16
37
52
-15
38
34
10
7
17
40
57
-17
37
34
8
12
14
27
49
-22
36
34
9
8
17
37
50
-13
35
34
9
7
18
33
56
-23
34
34
10
3
21
33
72
-39
33
34
9
6
19
42
67
-25
33
34
6
3
25
41
66
-25
21
Команда
1
Аль-Иттихад
2
Аль-Хиляль
3
Аль-Кадисия
4
Аль-Ахли
5
Аль-Наср
6
Аль-Шабаб
7
Аль-Таавун
8
Аль-Холуд
9
Аль-Фат
10
Дамак
11
Аль-Фейха
12
Аль-Рияд
13
Аль-Иттифак
14
Аль-Оруба
15
Аль-Вахда
16
Халидж
17
Аль-Охдуд
18
Аль-Раед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
1
0
47
15
32
49
17
13
2
2
54
17
37
41
17
13
2
2
30
12
18
41
17
11
3
3
43
19
24
36
17
9
5
3
34
18
16
32
17
10
2
5
36
19
17
32
17
7
5
5
24
21
3
26
17
8
2
7
23
27
-4
26
17
7
3
7
28
26
2
24
17
6
4
7
21
24
-3
22
17
5
6
6
13
20
-7
21
17
5
5
7
16
22
-6
20
17
6
2
9
17
26
-9
20
17
6
1
10
17
31
-14
19
17
4
4
9
24
35
-11
16
17
4
4
9
20
27
-7
16
17
3
4
10
15
31
-16
13
17
2
2
13
17
33
-16
8
Команда
1
Аль-Наср
2
Аль-Хиляль
3
Аль-Иттихад
4
Аль-Ахли
5
Аль-Иттифак
6
Аль-Шабаб
7
Аль-Кадисия
8
Аль-Охдуд
9
Халидж
10
Аль-Таавун
11
Аль-Рияд
12
Аль-Вахда
13
Аль-Фейха
14
Аль-Фат
15
Аль-Холуд
16
Аль-Оруба
17
Аль-Раед
18
Дамак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
2
4
44
22
22
35
17
10
4
3
41
24
17
34
17
10
4
3
32
20
12
34
17
10
1
6
26
17
9
31
17
8
6
3
27
19
8
30
17
8
4
5
29
22
7
28
17
8
3
6
23
19
4
27
17
6
3
8
18
25
-7
21
17
6
3
8
20
30
-10
21
17
5
4
8
16
18
-2
19
17
5
3
9
21
30
-9
18
17
5
2
10
18
32
-14
17
17
3
6
8
14
29
-15
15
17
4
3
10
19
35
-16
15
17
4
2
11
19
37
-18
14
17
4
2
11
16
41
-25
14
17
4
1
12
24
33
-9
13
17
3
4
10
16
26
-10
13
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
21:57
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
4
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
3
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
9
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+