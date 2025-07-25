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Аргентина. Примера
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Тальерес де Кордоба
Новости
€ 19 млн
Тальерес де Кордоба - новости команды
Кордоба
Аргентина. Примера
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Сайт:
http://www.clubtalleres.com.ar/
Тренер:
Вальтер Рибонетто
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Таблица
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
2025.07.25 11:30
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
2025.07.24 21:51
8
Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
2025.07.24 21:30
1
Фото
«Интер» усилился аргентинским защитником
2024.08.30 19:19
«Сочи» уничтожил аргентинский «Тальерес» (5:0) в Летнем кубке
2024.07.08 15:40
5
Футболист «Тальереса» попросил прощения за поведение игроков в матче с «Зенитом»
2024.07.06 20:00
1
Футболист «Зенита» Ерохин высказался о победе над «Тальересем»
2024.07.06 04:33
Семак оценил победу «Зенита» над «Тальересом» в Летнем кубке
2024.07.05 23:41
2
Видео
«Зенит» обыграл аргентинский клуб в матче Летнего кубка
2024.07.05 21:28
7
Тренер «Црвены Звезды» высказался об участии в Летнем Кубке: «Это большая честь»
2024.07.02 04:54
Определились соперники «Зенита» по летнему товарищескому турниру
2024.06.19 15:59
2
«Зенит» проведет в Санкт-Петербурге три матча с зарубежными клубами
2024.06.13 18:29
17
«Спартак» и еще 8 потенциальных соперников «Зенита» по летнему товарищескому турниру
2024.06.07 19:40
3
Главные новости
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
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Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
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