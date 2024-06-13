«Зенит» проведет в Санкт-Петербурге три матча с зарубежными клубами

В начале июля «Зенит» планирует провести в Санкт-Петербурге три контрольных матча. По данным «Спорт-Экспресса», соперниками российской команды в них будут турецкий «Бешикташ», аргентинский «Тальерес» и сербская «Црвена Звезда».

Игры предварительно запланированы на 2, 5 и 8 июля соответственно.