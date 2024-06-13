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    • «Зенит» проведет в Санкт-Петербурге три матча с зарубежными клубами

    «Зенит» проведет в Санкт-Петербурге три матча с зарубежными клубами

    В начале июля «Зенит» планирует провести в Санкт-Петербурге три контрольных матча. По данным «Спорт-Экспресса», соперниками российской команды в них будут турецкий «Бешикташ», аргентинский «Тальерес» и сербская «Црвена Звезда».

    Игры предварительно запланированы на 2, 5 и 8 июля соответственно.

    • Команда Сергея Семака начнет тренировочный сбор 27 июня.
    • Первый официальный матч в сезоне за Суперкубок России сине-бело-голубые проведут 13 июля в Волгограде против «Краснодара».
    • Источник не уточнил какой именно город представляет «Тальерес». Вероятно речь идет о команде из Кордовы, которая выступает в аргентинской Примере. Есть также одноименный клуб из Ремедиос-де-Эскалады, представляющий второй по силе дивизион.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (13)
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    Semenycch
    1718292808
    Менеджеры сайта, на когда эти матчи запланированы?
    Ответить
    Semenycch
    1718292886
    Вполне сильные команды, их обыгрывать не обязательно, а вот наиграть в матчах с такими соперниками новичков было бы разумно! Кстати, для бездарей, аргентинский клуб недавно был третьим призером чемпионата и финалистом кубка.
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    NewLife
    1718295282
    Нельзя ли сказать, за чей счет эти команды посетят культурную столицу?
    Ответить
    subbotaspartak
    1718295647
    Нормально для любой команды
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