«Зенит» проведет в Санкт-Петербурге три матча с зарубежными клубами

В начале июля «Зенит» планирует провести в Санкт-Петербурге три контрольных матча. По данным «Спорт-Экспресса», соперниками российской команды в них будут турецкий «Бешикташ», аргентинский «Тальерес» и сербская «Црвена Звезда».
Игры предварительно запланированы на 2, 5 и 8 июля соответственно.
- Команда Сергея Семака начнет тренировочный сбор 27 июня.
- Первый официальный матч в сезоне за Суперкубок России сине-бело-голубые проведут 13 июля в Волгограде против «Краснодара».
- Источник не уточнил какой именно город представляет «Тальерес». Вероятно речь идет о команде из Кордовы, которая выступает в аргентинской Примере. Есть также одноименный клуб из Ремедиос-де-Эскалады, представляющий второй по силе дивизион.