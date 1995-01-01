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Спецпроект
Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
15:00
Генич дал инсайд о скорой отставке тренера в клубе РПЛ
2
14:50
Фанаты «Реала» скандировали «Золотой мяч» Хоселу!» после победы над «Баварией»
14:28
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на случай увольнения тен Хага
1
13:53
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
1
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Все новости
14:40
Защитник «Спартака» – о Европе: «Мне симпатизирует история Кузяева»
3
14:14
Мостовой: «Я живу с постоянной болью, здоровье многое не позволяет»
2
13:41
«Бенфика» попадет в лиговый этап ЛЧ-2024/25 в случае победы «Байера» в Лиге Европы
13:26
Эракович назвал трех лидеров «Зенита» в раздевалке
10
13:20
Тренер «Фиорентины» прокомментировал второй подряд выход команды в финал Лиги конференций
13:12
Эракович рассказал о настрое «Зенита» на остаток сезона
1
13:02
Спортивный директор «Баварии» грубо прокомментировал эпизод с офсайдом в конце матча с «Реалом»
5
12:51
Беллингем высказался об игре в финале ЛЧ в Англии против бывшего клуба
12:44
Фернандес может завершить карьеру после одного сезона в «Зените»
18
12:28
Тухель посетовал на обилие травм у «Баварии»
12:19
Анчелотти высказался об игре Хоселу
12:01
Агент Абрамов назвал сумму, которую «Спартаку» нужно потратить на форварда для завоевания чемпионства
7
11:49
Беллингем сказал, что решило судьбу матча с «Баварией»
1
11:36
РПЛ определила лучшего тренера апреля
10
11:29
Кроос оценил заслуженность выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов
2
11:19
Мюллер прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов
11:12
Слуцкий рассказал, как власти и полиция влияют на посещаемость матчей в Китае
10:58
Белоус – о наказании «Факела» за кричалку про «Зенит»: «Может, кто-то хотел лизнуть, подсуетиться и показать, насколько они замечательные»
15
10:32
Тухель высказался об отношении судей к «Реалу»
1
10:22
Нойер рассказал, что чувствует после матча с «Реалом»
1
10:15
Бывший главный тренер сборной России назвал ошибкой увольнение Ивича
2
10:00
«Реал» вышел в финал ЛЧ, Тюкавин лучший в РПЛ, КДК наказал «Факел» за оскорбление «Зенита» и другие новости
1
09:56
Тухель рассказал об ощущениях после решения арбитра в конце матча с «Реалом»
09:44
Анчелотти отреагировал на жалобы «Баварии»
3
09:35
Селюк – об одном из тренеров РПЛ: «Да он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»
14
09:23
Хабиб отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов
09:07
Де Лигт прокомментировал извинения лайнсмена
1
08:52
Винисиус поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов
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Санта-Фе
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Аргентина-Примера
Сайт
www.clubaunion.com.ar/
Стадион
Стадион 15 апреля
Тренер
Кили Гонсалес
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