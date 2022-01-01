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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Барановичи
Новости
€ 2,13 млн
Барановичи - новости команды
Барановичи
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Локомотив
Тренер:
Роман Киренкин
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Таблица
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Минск» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Барановичей» на победу в матче 26-го тура
22 октября
«Барановичи» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Барановичи» – «Витебск»: кто победит в матче 25 тура Высшей лиги Беларуси 2026
16 октября
«Барановичи» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Барановичи» – «Гомель»: кто победит в матче 23-го тура Высшей лиги 2026
19 сентября
«Арсенал» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Арсенал Дзержинск» – «Барановичи»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
11 сентября
«Барановичи» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Барановичи» – «Днепр»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
Трансляция
«Динамо Мн» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Динамо Минск» – «Барановичи»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026
28 августа
Трансляция
«Барановичи» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Барановичи» – «Динамо-Брест»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
22 августа
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«МЛ Витебск» – «Барановичи»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
18 августа
Фото
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
Трансляция
«Барановичи» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Барановичи» – БАТЭ: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Барановичи» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Барановичи» – «Ислочь»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
31 июля
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
«Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026
10 июля
Трансляция
«Белшина» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Белшина» – «Барановичи»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
4 июля
«Нафтан» – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 19 июня 2026 с коэффициентом 2.4
18 июня
Трансляция
«Барановичи» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
«Барановичи» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.73
12 июня
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