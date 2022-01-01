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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Барановичи
Состав
€ 2,13 млн
Барановичи - состав команды
Барановичи
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Локомотив
Тренер:
Роман Киренкин
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
26
Шпаковский Денис
Вра
25
€ 0.075 млн
12
Шапко Даниил
Вра
25
-
23
Василенко Василий
Защ
30
€ 0.125 млн
4
Карпеня Владислав
Защ
25
€ 0.125 млн
98
Свидинский Матвей
Защ
22
€ 0.1 млн
97
Ткачев Тимофей
Защ
19
€ 0.075 млн
2
Кендыш Станислав
Защ
20
€ 0.05 млн
19
Бруй Артем
Защ
23
€ 0.025 млн
3
Щербаков Константин
Защ
29
-
5
Федотов Владимир
Защ
26
-
33
Музыченко Кирилл
Защ
20
-
10
Лебедев Фёдор
Пол
23
€ 0.125 млн
7
Пухов Тимур
Пол
28
€ 0.1 млн
29
Лапун Егор
Пол
27
€ 0.1 млн
11
Рябых Николай
Пол
25
€ 0.075 млн
8
Балбух Вадим
Пол
33
€ 0.075 млн
41
Волковец Дмитрий
Пол
20
€ 0.075 млн
6
Alibi Tuzakbaev
Пол
-
77
Артюх Мартин
Нап
30
€ 0.225 млн
34
Петренко Артем
Нап
26
€ 0.2 млн
20
Гусев Богдан
Нап
19
€ 0.15 млн
88
Гицелев Захар
Нап
22
€ 0.1 млн
22
Стефанович Станислав
Нап
22
€ 0.075 млн
22
Бондаренко Михаил
Нап
21
€ 0.075 млн
9
Пенчук Семен
Нап
25
€ 0.075 млн
96
Потороча Валерий
Нап
30
€ 0.075 млн
27
Саркисян Тигран
Нап
19
€ 0.025 млн
45
Алтаев Альдияр
Нап
19
-
45
Торекул Эрсултан
Нап
27
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 11
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