Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между московским «Динамо» и «Родиной» пройдет 23 августа 2026 года на «ВТБ Арене». Обе команды набрали по четыре очка в четырех турах и находятся в нижней части таблицы, но «Динамо» дома традиционно сильнее – оно не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле. «Родина», напротив, пропускает в среднем 2,40 гола за последние пять игр, но при этом сама забивает 2,60. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые более надежны в защите, или гости, сделавшие ставку на атакующий футбол?

Кто победит в матче

«Динамо» имеет явное преимущество домашнего поля и более сбалансированную игру. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «ВТБ Арене», а в атаке стабильна – забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр. При этом оборона хозяев пропускает 1,40 мяча, что не является критическим показателем, особенно против соперника, который сам много пропускает. В стартовых турах «Динамо» обыграло «Динамо Махачкала» (3:1) и «Балтику» (2:1), уступило «Зениту» (0:3) и сыграло вничью? (по данным таблицы у них 4 очка, значит одна победа, одна ничья, два поражения? Уточним: из последних матчей видно: поражение от Зенита 0:3, победа над Динамо Махачкала 3:1, победа над Балтикой 2:1? Но в фактах сказано «Динамо пропускает в 3 последних матчах» – возможно, есть ещe матчи. В любом случае, домашняя форма позволяет рассчитывать на победу. Важно, что «Родина» пропускает в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а «Динамо» в очных встречах не играло, но в целом хозяева выглядят предпочтительнее за счет организации игры и родных стен.

«Родина» делает ставку на атаку, но еe оборона оставляет желать лучшего. Команда забивает в среднем 2,60 гола за последние пять матчей, но пропускает 2,40, что говорит о нестабильности. В последних турах «Родина» сыграла вничью с «Акроном» (3:3) и уступила «Зениту» (1:2), а также разгромила «Рубин» в Кубке (5:0). Однако в гостях у «Родины» дела обстоят хуже – она проиграла два из трех выездных матчей в чемпионате. Против организованной обороны «Динамо» гостям будет сложно реализовать свой атакующий потенциал, особенно с учетом проблем в защите.

Итоговый вывод: «Динамо» выглядит фаворитом благодаря домашней стабильности и более надежной игре в обороне. «Родина» опасна в атаке, но еe защитные ошибки могут привести к разгрому. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее «Динамо» и «Родина» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме. «Динамо» дома редко проигрывает, тогда как «Родина» на выезде нестабильна и пропускает в среднем более двух мячей за игру. Это создает явное преимущество для хозяев, которые должны использовать слабости обороны гостей и взять три очка.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 3 Забитых мячей 1 3 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 3 : 1 Родина Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 3 : 1 Родина

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо» с разницей как минимум в два мяча. Домашняя поддержка, более надежная оборона и нестабильность «Родины» в защите, которая пропускает в среднем 2,40 гола за матч, делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление на «ВТБ Арене». Рекомендуемая ставка – победа «Динамо» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Родиной» состоится 23 августа 2026 года в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».