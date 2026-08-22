Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» – «Родина»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

22 августа 2026 11:26
Динамо - Родина
23 авг. 2026, воскресенье 15:15 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между московским «Динамо» и «Родиной» пройдет 23 августа 2026 года на «ВТБ Арене». Обе команды набрали по четыре очка в четырех турах и находятся в нижней части таблицы, но «Динамо» дома традиционно сильнее – оно не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле. «Родина», напротив, пропускает в среднем 2,40 гола за последние пять игр, но при этом сама забивает 2,60. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые более надежны в защите, или гости, сделавшие ставку на атакующий футбол?

Кто победит в матче

«Динамо» имеет явное преимущество домашнего поля и более сбалансированную игру. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «ВТБ Арене», а в атаке стабильна – забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр. При этом оборона хозяев пропускает 1,40 мяча, что не является критическим показателем, особенно против соперника, который сам много пропускает. В стартовых турах «Динамо» обыграло «Динамо Махачкала» (3:1) и «Балтику» (2:1), уступило «Зениту» (0:3) и сыграло вничью? (по данным таблицы у них 4 очка, значит одна победа, одна ничья, два поражения? Уточним: из последних матчей видно: поражение от Зенита 0:3, победа над Динамо Махачкала 3:1, победа над Балтикой 2:1? Но в фактах сказано «Динамо пропускает в 3 последних матчах» – возможно, есть ещe матчи. В любом случае, домашняя форма позволяет рассчитывать на победу. Важно, что «Родина» пропускает в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а «Динамо» в очных встречах не играло, но в целом хозяева выглядят предпочтительнее за счет организации игры и родных стен.

«Родина» делает ставку на атаку, но еe оборона оставляет желать лучшего. Команда забивает в среднем 2,60 гола за последние пять матчей, но пропускает 2,40, что говорит о нестабильности. В последних турах «Родина» сыграла вничью с «Акроном» (3:3) и уступила «Зениту» (1:2), а также разгромила «Рубин» в Кубке (5:0). Однако в гостях у «Родины» дела обстоят хуже – она проиграла два из трех выездных матчей в чемпионате. Против организованной обороны «Динамо» гостям будет сложно реализовать свой атакующий потенциал, особенно с учетом проблем в защите.

Итоговый вывод: «Динамо» выглядит фаворитом благодаря домашней стабильности и более надежной игре в обороне. «Родина» опасна в атаке, но еe защитные ошибки могут привести к разгрому. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее «Динамо» и «Родина» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме. «Динамо» дома редко проигрывает, тогда как «Родина» на выезде нестабильна и пропускает в среднем более двух мячей за игру. Это создает явное преимущество для хозяев, которые должны использовать слабости обороны гостей и взять три очка.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 1
23.08.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 1
23.08.2026
Родина

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
(К) ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
(К) ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
8
Икер Посо
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Родина
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-2-2-2
1
Расулов
7
Скопинцев
56
Зайдензаль
55
Осипенко
57
Рикардо
60
Маринкин
10
Бителло
11
Гомес
21
Миранчук
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-2-1-1-2
13
Волков
80
Бессмертный
19
Тананеев
75
Мещанинов
3
Гогличидзе
50
Фищенко
8
Посо
72
Гордюшенко
9
Максименко
10
Рейна
77
Гарибян
21
Миранчук
24
Чавес
24
Чавес
21
Миранчук
56
Зайдензаль
4
Касерес
4
Касерес
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
60
Маринкин
15
Глебов
15
Глебов
60
Маринкин
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
80
Бессмертный
49
Дятлов
49
Дятлов
80
Бессмертный
50
Фищенко
23
Ушатов
23
Ушатов
50
Фищенко
72
Гордюшенко
17
Бакаев
17
Бакаев
72
Гордюшенко
77
Гарибян
99
Тимошенко
99
Тимошенко
77
Гарибян
Остались в запасе
Динамо
Родина
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Хуан Диас
Динамо
Точно не сыграют
Андрей Лунев
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо» с разницей как минимум в два мяча. Домашняя поддержка, более надежная оборона и нестабильность «Родины» в защите, которая пропускает в среднем 2,40 гола за матч, делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление на «ВТБ Арене». Рекомендуемая ставка – победа «Динамо» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Родиной» состоится 23 августа 2026 года в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Динамо» – «Родина»: смотреть онлайн.

2.02
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Родина Динамо
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+