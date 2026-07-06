Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Аргентиной и Египтом пройдет 7 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Действующие чемпионы мира уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, одержав четыре победы подряд и демонстрируя мощную атаку – 14 голов в пяти последних матчах. Египет также не проигрывает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и в 1/16 финала по пенальти обыграл Австралию. Сможет ли египетская оборона, которая пропускает в четырех последних матчах, сдержать атакующий шквал аргентинцев, или действующие чемпионы продолжат свое победное шествие и выйдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре в феноменальной форме: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), а в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде (3:2). Аргентинцы обладают мощной атакой, сбалансированной обороной и огромным опытом выступлений в плей-офф, что делает их одними из главных фаворитов всего турнира.

Египет подходит к игре с более скромной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не проигрывает в четырех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе сыграла вничью с Бельгией, обыграла Новую Зеландию и сыграла вничью с Ираном, а в 1/16 финала по пенальти одолела Австралию. Египтяне умеют забивать и действуют организованно, но их оборона пропускает в каждом матче плей-офф, и против такой атаки, как у Аргентины, им будет крайне сложно удержать свои ворота в неприкосновенности.

Итоговый вывод: Аргентина имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и классе, тогда как Египет уступает в стабильности обороны. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – уверенная победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина побеждает в четырех последних матчах и забивает в среднем 2,8 гола за игру, тогда как Египет пропускает в четырех последних матчах и не имеет достаточного опыта игры с топ-соперниками. В очных встречах аргентинцы имеют преимущество, что дает им психологическое преимущество перед этим матчем.

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует великолепную форму, побеждая в четырех последних матчах и забивая в каждом из них, тогда как Египет пропускает в четырех последних и уступает в классе. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 2.17. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Аргентиной и Египтом состоится 7 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».