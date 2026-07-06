Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аргентина – Египет: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

06 июля 2026 9:53
Аргентина - Египет
07 июл. 2026, вторник 19:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.17
Победа Аргентины с форой (-1,5)
Сделать ставку

Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Аргентиной и Египтом пройдет 7 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Действующие чемпионы мира уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, одержав четыре победы подряд и демонстрируя мощную атаку – 14 голов в пяти последних матчах. Египет также не проигрывает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и в 1/16 финала по пенальти обыграл Австралию. Сможет ли египетская оборона, которая пропускает в четырех последних матчах, сдержать атакующий шквал аргентинцев, или действующие чемпионы продолжат свое победное шествие и выйдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре в феноменальной форме: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), а в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде (3:2). Аргентинцы обладают мощной атакой, сбалансированной обороной и огромным опытом выступлений в плей-офф, что делает их одними из главных фаворитов всего турнира.

Египет подходит к игре с более скромной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не проигрывает в четырех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе сыграла вничью с Бельгией, обыграла Новую Зеландию и сыграла вничью с Ираном, а в 1/16 финала по пенальти одолела Австралию. Египтяне умеют забивать и действуют организованно, но их оборона пропускает в каждом матче плей-офф, и против такой атаки, как у Аргентины, им будет крайне сложно удержать свои ворота в неприкосновенности.

Итоговый вывод: Аргентина имеет подавляющее преимущество в атакующей мощи и классе, тогда как Египет уступает в стабильности обороны. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – уверенная победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина побеждает в четырех последних матчах и забивает в среднем 2,8 гола за игру, тогда как Египет пропускает в четырех последних матчах и не имеет достаточного опыта игры с топ-соперниками. В очных встречах аргентинцы имеют преимущество, что дает им психологическое преимущество перед этим матчем.

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Египет
23
Уфа Шобейр
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
11
Мостафа Зико
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
25
Зизо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
26
Молина
5
Паредес
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
10
Месси
9
Альварес
4-1-2-3
23
Шобейр
2
Ибрахим
5
Рабия
15
Хафез
3
Хани
19
Атея
8
Ашур
17
Лашин
10
Салах
12
Хассан
11
Зико
Остались в запасе
Аргентина
Египет
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
25
Зизо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
25
Зизо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Хоссам Хассан

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует великолепную форму, побеждая в четырех последних матчах и забивая в каждом из них, тогда как Египет пропускает в четырех последних и уступает в классе. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 2.17. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Аргентиной и Египтом состоится 7 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».

Аргентина – Египет: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

2.17
Победа Аргентины с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Египет Аргентина
Другие прогнозы
07.07.2026
23:00
2.30
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария - Колумбия
Победа Колумбии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+