Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Турции и Парагвая пройдет 20 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды проиграли в стартовом туре – Турция уступила Австралии (0:2), а Парагвай разгромлен США (1:4), поэтому для них этот матч становится фактически финалом за право остаться в борьбе за плей-офф. Турция подходит к игре с надежной обороной – всего 0,6 пропущенного в среднем за последние пять матчей, тогда как Парагвай пропускает 1,4 гола за игру, но при этом стабильно забивает в шести последних встречах. Сможет ли дисциплинированная оборона турков сдержать атакующий потенциал парагвайцев, или южноамериканцы возьмут свое за счет опыта и характера в решающем матче?
Кто победит в матче
Сборная Турции демонстрирует впечатляющую оборонительную надежность: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и забивает в восьми из десяти, что говорит о стабильности. В активе турков поражение от Австралии (0:2) на старте турнира, а также товарищеские результаты: победа над Венесуэлой (2:1), разгром Северной Македонии (4:0), победа над Косово (1:0) и Румынией (1:0). Оборона выглядит одной из самых надежных на турнире, но атака не всегда эффективна – в матче с Австралией турки не смогли забить.
Парагвай подходит к игре со скромной статистикой в обороне: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в шести последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. В активе парагвайцев поражение от США (1:4) на старте турнира, а также товарищеские матчи: победа над Никарагуа (4:0), победа над Марокко (2:1), победа над Грецией (1:0) и поражение от Мексики (1:2). Атака парагвайцев достаточно остра, но оборона регулярно допускает ошибки, что против дисциплинированной Турции может стать фатальным.
Итоговый вывод: Турция обладает более надежной обороной и стабильностью результатов, тогда как Парагвай забивает стабильно, но много пропускает. Учитывая, что обеим командам нужна победа, турки выглядят предпочтительнее за счет организации игры и умения играть вторым номером. Наш прогноз – победа Турции.
Форма и история личных встреч
Турция не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет одну из лучших оборон на турнире, тогда как Парагвай, несмотря на стабильные голы, регулярно пропускает. В единственной очной встрече (1995 год) команды сыграли вничью, однако с тех пор уровни команд существенно изменились, и текущая форма турков дает им преимущество. Учитывая надежность обороны турков и необходимость победы, Турция выглядит фаворитом.
Прогноз на победителя
Турция обладает надежной обороной (0,6 пропущенного в среднем) и стабильностью результатов, тогда как Парагвай, несмотря на атакующий потенциал, регулярно пропускает (1,4 гола в среднем). Учитывая, что обеим командам нужна победа, дисциплинированная игра турков и их умение использовать ошибки соперника должны принести успех. Рекомендуемая ставка – победа Турции с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Турции и Парагвая состоится 20 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 06:00 по московскому времени. Информация о прямой трансляции в России на данный момент уточняется. Следите за обновлениями в программе телепередач.