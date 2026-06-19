Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Турции и Парагвая пройдет 20 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды проиграли в стартовом туре – Турция уступила Австралии (0:2), а Парагвай разгромлен США (1:4), поэтому для них этот матч становится фактически финалом за право остаться в борьбе за плей-офф. Турция подходит к игре с надежной обороной – всего 0,6 пропущенного в среднем за последние пять матчей, тогда как Парагвай пропускает 1,4 гола за игру, но при этом стабильно забивает в шести последних встречах. Сможет ли дисциплинированная оборона турков сдержать атакующий потенциал парагвайцев, или южноамериканцы возьмут свое за счет опыта и характера в решающем матче?

Кто победит в матче

Сборная Турции демонстрирует впечатляющую оборонительную надежность: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и забивает в восьми из десяти, что говорит о стабильности. В активе турков поражение от Австралии (0:2) на старте турнира, а также товарищеские результаты: победа над Венесуэлой (2:1), разгром Северной Македонии (4:0), победа над Косово (1:0) и Румынией (1:0). Оборона выглядит одной из самых надежных на турнире, но атака не всегда эффективна – в матче с Австралией турки не смогли забить.

Парагвай подходит к игре со скромной статистикой в обороне: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в шести последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. В активе парагвайцев поражение от США (1:4) на старте турнира, а также товарищеские матчи: победа над Никарагуа (4:0), победа над Марокко (2:1), победа над Грецией (1:0) и поражение от Мексики (1:2). Атака парагвайцев достаточно остра, но оборона регулярно допускает ошибки, что против дисциплинированной Турции может стать фатальным.

Итоговый вывод: Турция обладает более надежной обороной и стабильностью результатов, тогда как Парагвай забивает стабильно, но много пропускает. Учитывая, что обеим командам нужна победа, турки выглядят предпочтительнее за счет организации игры и умения играть вторым номером. Наш прогноз – победа Турции.

Форма и история личных встреч

Турция не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет одну из лучших оборон на турнире, тогда как Парагвай, несмотря на стабильные голы, регулярно пропускает. В единственной очной встрече (1995 год) команды сыграли вничью, однако с тех пор уровни команд существенно изменились, и текущая форма турков дает им преимущество. Учитывая надежность обороны турков и необходимость победы, Турция выглядит фаворитом.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Чемпионат мира, 2 тур Турция 0 : 1 Парагвай



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Турция 23 Угурчан Чакир ВР 3 Мерих Демирал ЦЗ 14 Абдулкерим Бартакжи ЦЗ 18 Мерт Мюлдюр ПЗ 20 Ферди Кадиоглу ЛП 10 Хакан Чалханоглу (К) ЦП 19 Юнус Акгюн ЦП 16 Исмаил Юкшек ЦП 8 Арда Гюлер АП 7 Керем Актюркоглу ЛВ 11 Кенан Йылдыз ЦФ Главный тренер Винченцо Монтелла Парагвай 12 Орландо Гилл ВР 15 Густаво Гомес (К) ЦЗ 3 Омар Альдрете ЦЗ 6 Хуниор Алонсо ЦЗ 4 Хуан Хосе Касерес ПЗ 14 Адриан Кубас ОП 8 Диего Гомес ЦП 23 Матиас Галарса ЦП 10 Мигель Альмирон ПВ 19 Хулио Энкисо ПВ 25 Исидро Питта ЦФ Главный тренер Густаво Альфаро Турция 1 Мерт Гюнок ВР 12 Алтай Баиндыр ВР 13 Эрен Эльмали ЛЗ 4 Джаглар Сеюнджу ЦЗ 22 Каан Айхан ЦЗ 15 Озан Кабак ЦЗ 25 Самет Акайдын ЦЗ 2 Зеки Челик ПЗ 5 Салих Озкан ЦП 6 Оркун Кекчю ЦП 17 Ирфан Кахведжи ЦП 21 Барыш Йилмаз ЛВ 24 Огуз Айдын ЛВ 26 Джан Узун ЦФ 9 Дениз Гюль ЦФ Парагвай 1 Роберто Фернандес ВР 22 Гастон Ольвейра ВР 26 Александро Майдана ЛЗ 2 Густаво Веласкес ЦЗ 13 Хосе Канале ЦЗ 5 Фабиан Бальбуэна ЦЗ 16 Дамиан Бобадилья ЦП 20 Брайан Охеда ЦП 11 Маурисио АП 17 Каку АП 24 Густаво Кабальеро ЛВ 7 Рамон Соса ЛВ 18 Алекс Арсе ЦФ 21 Габриэль Авалос ЦФ 9 Антонио Санабрия ЦФ 3-4-2-1 23 Чакир 3 Демирал 14 Бартакжи 18 Мюлдюр 20 Кадиоглу 19 Акгюн 16 Юкшек 10 Чалханоглу 7 Актюркоглу 8 Гюлер 11 Йылдыз 4-1-2-2-1 12 Гилл 4 Касерес 3 Альдрете 6 Алонсо 15 Гомес 14 Кубас 8 Гомес 23 Галарса 19 Энкисо 10 Альмирон 25 Питта 20 Кадиоглу 13 Эльмали 13 Эльмали 20 Кадиоглу 14 Бартакжи 6 Кекчю 6 Кекчю 14 Бартакжи 7 Актюркоглу 21 Йилмаз 21 Йилмаз 7 Актюркоглу 16 Юкшек 26 Узун 26 Узун 16 Юкшек 19 Акгюн 9 Гюль 9 Гюль 19 Акгюн 4 Касерес 26 Майдана 26 Майдана 4 Касерес 8 Гомес 2 Веласкес 2 Веласкес 8 Гомес 23 Галарса 13 Канале 13 Канале 23 Галарса 25 Питта 16 Бобадилья 16 Бобадилья 25 Питта 19 Энкисо 21 Авалос 21 Авалос 19 Энкисо Остались в запасе Турция Парагвай 1 Мерт Гюнок ВР 12 Алтай Баиндыр ВР 4 Джаглар Сеюнджу ЦЗ 22 Каан Айхан ЦЗ 15 Озан Кабак ЦЗ 25 Самет Акайдын ЦЗ 2 Зеки Челик ПЗ 5 Салих Озкан ЦП 17 Ирфан Кахведжи ЦП 24 Огуз Айдын ЛВ Главный тренер Винченцо Монтелла 1 Роберто Фернандес ВР 22 Гастон Ольвейра ВР 5 Фабиан Бальбуэна ЦЗ 20 Брайан Охеда ЦП 11 Маурисио АП 17 Каку АП 24 Густаво Кабальеро ЛВ 7 Рамон Соса ЛВ 18 Алекс Арсе ЦФ 9 Антонио Санабрия ЦФ Главный тренер Густаво Альфаро Остались в запасе 1 Мерт Гюнок ВР 12 Алтай Баиндыр ВР 4 Джаглар Сеюнджу ЦЗ 22 Каан Айхан ЦЗ 15 Озан Кабак ЦЗ 25 Самет Акайдын ЦЗ 2 Зеки Челик ПЗ 5 Салих Озкан ЦП 17 Ирфан Кахведжи ЦП 24 Огуз Айдын ЛВ Остались в запасе 1 Роберто Фернандес ВР 22 Гастон Ольвейра ВР 5 Фабиан Бальбуэна ЦЗ 20 Брайан Охеда ЦП 11 Маурисио АП 17 Каку АП 24 Густаво Кабальеро ЛВ 7 Рамон Соса ЛВ 18 Алекс Арсе ЦФ 9 Антонио Санабрия ЦФ Главный тренер Винченцо Монтелла Главный тренер Густаво Альфаро

Прогноз на победителя

Турция обладает надежной обороной (0,6 пропущенного в среднем) и стабильностью результатов, тогда как Парагвай, несмотря на атакующий потенциал, регулярно пропускает (1,4 гола в среднем). Учитывая, что обеим командам нужна победа, дисциплинированная игра турков и их умение использовать ошибки соперника должны принести успех. Рекомендуемая ставка – победа Турции с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Турции и Парагвая состоится 20 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 06:00 по московскому времени. Информация о прямой трансляции в России на данный момент уточняется. Следите за обновлениями в программе телепередач.