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Турция – Парагвай: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

19 июня 2026 8:05
Турция - Парагвай
20 июн. 2026, суббота 06:00 | Чемпионат мира, группа D, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа Турции
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Турции и Парагвая пройдет 20 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды проиграли в стартовом туре – Турция уступила Австралии (0:2), а Парагвай разгромлен США (1:4), поэтому для них этот матч становится фактически финалом за право остаться в борьбе за плей-офф. Турция подходит к игре с надежной обороной – всего 0,6 пропущенного в среднем за последние пять матчей, тогда как Парагвай пропускает 1,4 гола за игру, но при этом стабильно забивает в шести последних встречах. Сможет ли дисциплинированная оборона турков сдержать атакующий потенциал парагвайцев, или южноамериканцы возьмут свое за счет опыта и характера в решающем матче?

Кто победит в матче

Сборная Турции демонстрирует впечатляющую оборонительную надежность: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и забивает в восьми из десяти, что говорит о стабильности. В активе турков поражение от Австралии (0:2) на старте турнира, а также товарищеские результаты: победа над Венесуэлой (2:1), разгром Северной Македонии (4:0), победа над Косово (1:0) и Румынией (1:0). Оборона выглядит одной из самых надежных на турнире, но атака не всегда эффективна – в матче с Австралией турки не смогли забить.

Парагвай подходит к игре со скромной статистикой в обороне: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в шести последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. В активе парагвайцев поражение от США (1:4) на старте турнира, а также товарищеские матчи: победа над Никарагуа (4:0), победа над Марокко (2:1), победа над Грецией (1:0) и поражение от Мексики (1:2). Атака парагвайцев достаточно остра, но оборона регулярно допускает ошибки, что против дисциплинированной Турции может стать фатальным.

Итоговый вывод: Турция обладает более надежной обороной и стабильностью результатов, тогда как Парагвай забивает стабильно, но много пропускает. Учитывая, что обеим командам нужна победа, турки выглядят предпочтительнее за счет организации игры и умения играть вторым номером. Наш прогноз – победа Турции.

Форма и история личных встреч

Турция не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и имеет одну из лучших оборон на турнире, тогда как Парагвай, несмотря на стабильные голы, регулярно пропускает. В единственной очной встрече (1995 год) команды сыграли вничью, однако с тех пор уровни команд существенно изменились, и текущая форма турков дает им преимущество. Учитывая надежность обороны турков и необходимость победы, Турция выглядит фаворитом.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Чемпионат мира, 2 тур
Турция
0 : 1
20.06.2026
Парагвай


Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
23
Угурчан Чакир
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
25
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
25
Самет Акайдын
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
24
Огуз Айдын
ЛВ
26
Джан Узун
ЦФ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
3-4-2-1
23
Чакир
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
19
Акгюн
16
Юкшек
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
8
Гюлер
11
Йылдыз
4-1-2-2-1
12
Гилл
4
Касерес
3
Альдрете
6
Алонсо
15
Гомес
14
Кубас
8
Гомес
23
Галарса
19
Энкисо
10
Альмирон
25
Питта
20
Кадиоглу
13
Эльмали
13
Эльмали
20
Кадиоглу
14
Бартакжи
6
Кекчю
6
Кекчю
14
Бартакжи
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
21
Йилмаз
7
Актюркоглу
16
Юкшек
26
Узун
26
Узун
16
Юкшек
19
Акгюн
9
Гюль
9
Гюль
19
Акгюн
4
Касерес
26
Майдана
26
Майдана
4
Касерес
8
Гомес
2
Веласкес
2
Веласкес
8
Гомес
23
Галарса
13
Канале
13
Канале
23
Галарса
25
Питта
16
Бобадилья
16
Бобадилья
25
Питта
19
Энкисо
21
Авалос
21
Авалос
19
Энкисо
Остались в запасе
Турция
Парагвай
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
25
Самет Акайдын
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
25
Самет Акайдын
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
1
Роберто Фернандес
ВР
22
Гастон Ольвейра
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Густаво Альфаро

Прогноз на победителя

Турция обладает надежной обороной (0,6 пропущенного в среднем) и стабильностью результатов, тогда как Парагвай, несмотря на атакующий потенциал, регулярно пропускает (1,4 гола в среднем). Учитывая, что обеим командам нужна победа, дисциплинированная игра турков и их умение использовать ошибки соперника должны принести успех. Рекомендуемая ставка – победа Турции с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Турции и Парагвая состоится 20 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 06:00 по московскому времени. Информация о прямой трансляции в России на данный момент уточняется. Следите за обновлениями в программе телепередач.

Турция – Парагвай: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.00
Победа Турции
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Парагвай Турция
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