Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Саудовской Аравии и Уругвая пройдет 16 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Азиатская команда подходит к игре после череды невыразительных результатов, пропуская в среднем 1,6 гола за последние пять матчей, тогда как южноамериканцы сами испытывают проблемы с реализацией – всего 0,8 гола за игру. Сможет ли Уругвай подтвердить статус фаворита, или Саудовская Аравия преподнесет сюрприз в стартовом туре?

Кто победит в матче

Сборная Саудовской Аравии в последних пяти матчах забила пять голов (в среднем 1,0 за игру) и пропустила восемь (1,6 в среднем). Команда одержала лишь одну победу – над Пуэрто-Рико (3:0), проиграла Эквадору (1:2), Сербии (1:2) и Египту (0:4), а также сыграла вничью с Сенегалом (0:0). Оборона азиатов выглядит ненадежной, а атака зависит от редких моментов. Однако в товарищеских матчах они сталкивались с соперниками разного уровня, и теперь им предстоит встретиться с более мастеровитым Уругваем.

Уругвай находится в неоднозначной форме: четыре гола в пяти матчах (0,8 в среднем) при семи пропущенных (1,4 за игру). Команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, но при этом показывает низкую результативность. Уругвайцы сыграли вничью с Алжиром (0:0) и Англией (1:1), уступили США (1:5), а также разошлись миром с Мексикой (0:0) и одержали победу над Узбекистаном (2:1). Атакующая линия южноамериканцев действует неэффективно, однако оборона при определенных условиях способна сдерживать соперника.

Итоговый вывод: несмотря на статус фаворита, Уругвай демонстрирует крайне низкую результативность, а Саудовская Аравия при всех проблемах способна забить хотя бы один мяч. Обе команды подходят к матчу с нестабильной обороной и слабой атакой, что повышает вероятность ничейного исхода. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Обе сборные показывают далекую от идеала игру: Саудовская Аравия много пропускает, а Уругвай мало забивает. В личных встречах уругвайцы чаще добивались успеха, однако их единственная победа на чемпионате мира была минимальной (1:0), а в товарищеском матче соперники разошлись миром. Учитывая текущую атакующую беспомощность южноамериканцев, азиатская команда имеет шанс удержать ничью.

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 2 Забитых мячей 3 0.67 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Чемпионат мира, 1 тур Саудовская Аравия 1 : 1 Уругвай Чемпионат мира, 2 тур Уругвай 1 : 0 Саудовская Аравия Товарищеские матчи. Сборные, Саудовская Аравия 1 : 1 Уругвай



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Саудовская Аравия 21 Мохаммед аль-Уваис ВР 24 Мотеб Аль-Харби ЛЗ 4 Абдулелах Аль-Амри ЦЗ 5 Хассан Тамбакти ЦЗ 12 Сауд Абдулхамид ПЗ 26 Мохаммед Абулшамат ПЗ 23 Мохамед Канно ЦП 15 Абдулла аль-Хаибари ЦП 7 Мусаб Фахз Аль-Джувейр ЦП 10 Салем Аль-Давсари (К) ЛВ 9 Фирас Аль-Бурайкан ЦФ Главный тренер Гиоргос Донис Уругвай 23 Фернандо Муслера ВР 16 Матиас Оливера ЛЗ 17 Матиас Винья ЛЗ 3 Себастьян Касерес ЦЗ 13 Гильермо Варела ПЗ 5 Мануэль Угарте ОП 6 Родриго Бентанкур ЦП 8 Федерико Вальверде (К) ЦП 20 Максимилиано Араухо ЛВ 21 Федерико Виньяс ЦФ Главный тренер Марсело Бьелса Саудовская Аравия 1 Наваф Аль-Акиди ВР 22 Ахмед Аль-Кассар ВР 6 Нассер Аль-Давсари ЛЗ 14 Хасан Кадеш ЛЗ 3 Али Ладжами ЦЗ 25 Джехад Такри ЦЗ 13 Наваф Аль-Бушал ПЗ 2 Али Маджраши ПЗ 16 Зияд Мубарак Аль-Джоани ОП 18 Ала'а Аль-Хаджи ЦП 17 Халид Аль-Ганнам ЛВ 20 Султан Мандаш ПВ 8 Айман Яхья ПВ 11 Салех Аль-Шехри ЦФ 19 Абдулла Аль-Хамдан ЦФ Уругвай 12 Сантьяго Меле ВР 1 Серхио Рочет ВР 22 Хоакин Пикерес ЛЗ 2 Хосе-Мария Хименес ЦЗ 24 Сантьяго Буэно ЦЗ 15 Эмилиано Мартинес ОП 25 Хуан Мануэль Санабрия ЦП 7 Николас де ла Крус АП 26 Родриго Саласар АП 14 Агустин Каноббио ПВ 18 Брайан Родригес ПВ 11 Факундо Пельистри ПВ 0 Родриго Агирре ЦФ 3-2-3-1-1 21 аль-Уваис 12 Абдулхамид 4 Аль-Амри 5 Тамбакти 24 Аль-Харби 26 Абулшамат 23 Канно 15 аль-Хаибари 7 Аль-Джувейр 10 Аль-Давсари 9 Аль-Бурайкан 4-1-2-1-1 23 Муслера 13 Варела 16 Оливера 3 Касерес 17 Винья 5 Угарте 6 Бентанкур 8 Вальверде 20 Араухо 21 Виньяс 7 Аль-Джувейр 6 Аль-Давсари 6 Аль-Давсари 7 Аль-Джувейр 12 Абдулхамид 3 Ладжами 3 Ладжами 12 Абдулхамид 26 Абулшамат 13 Аль-Бушал 13 Аль-Бушал 26 Абулшамат 24 Аль-Харби 19 Аль-Хамдан 19 Аль-Хамдан 24 Аль-Харби 17 Винья 25 Санабрия 25 Санабрия 17 Винья 5 Угарте 7 де ла Крус 7 де ла Крус 5 Угарте Нуньес 14 Каноббио 14 Каноббио Нуньес 20 Араухо 18 Родригес 18 Родригес 20 Араухо 21 Виньяс 0 Агирре 0 Агирре 21 Виньяс Остались в запасе Саудовская Аравия Уругвай 1 Наваф Аль-Акиди ВР 22 Ахмед Аль-Кассар ВР 14 Хасан Кадеш ЛЗ 25 Джехад Такри ЦЗ 2 Али Маджраши ПЗ 16 Зияд Мубарак Аль-Джоани ОП 18 Ала'а Аль-Хаджи ЦП 17 Халид Аль-Ганнам ЛВ 20 Султан Мандаш ПВ 8 Айман Яхья ПВ 11 Салех Аль-Шехри ЦФ Главный тренер Гиоргос Донис 12 Сантьяго Меле ВР 1 Серхио Рочет ВР 22 Хоакин Пикерес ЛЗ 2 Хосе-Мария Хименес ЦЗ 24 Сантьяго Буэно ЦЗ 15 Эмилиано Мартинес ОП 26 Родриго Саласар АП 11 Факундо Пельистри ПВ Главный тренер Марсело Бьелса Остались в запасе 1 Наваф Аль-Акиди ВР 22 Ахмед Аль-Кассар ВР 14 Хасан Кадеш ЛЗ 25 Джехад Такри ЦЗ 2 Али Маджраши ПЗ 16 Зияд Мубарак Аль-Джоани ОП 18 Ала'а Аль-Хаджи ЦП 17 Халид Аль-Ганнам ЛВ 20 Султан Мандаш ПВ 8 Айман Яхья ПВ 11 Салех Аль-Шехри ЦФ Остались в запасе 12 Сантьяго Меле ВР 1 Серхио Рочет ВР 22 Хоакин Пикерес ЛЗ 2 Хосе-Мария Хименес ЦЗ 24 Сантьяго Буэно ЦЗ 15 Эмилиано Мартинес ОП 26 Родриго Саласар АП 11 Факундо Пельистри ПВ Главный тренер Гиоргос Донис Главный тренер Марсело Бьелса

Прогноз на победителя

Уругвай не показывает той атакующей мощи, чтобы уверенно обыгрывать даже не самого сильного соперника (всего 0,8 гола за игру), а Саудовская Аравия при всех недостатках способна держать удар хотя бы один тайм. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом, учитывая взаимную нерезультативность и осторожный старт турнира для обеих команд. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Саудовской Аравии и Уругвая состоится 16 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».