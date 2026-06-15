Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Саудовской Аравии и Уругвая пройдет 16 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Азиатская команда подходит к игре после череды невыразительных результатов, пропуская в среднем 1,6 гола за последние пять матчей, тогда как южноамериканцы сами испытывают проблемы с реализацией – всего 0,8 гола за игру. Сможет ли Уругвай подтвердить статус фаворита, или Саудовская Аравия преподнесет сюрприз в стартовом туре?
Кто победит в матче
Сборная Саудовской Аравии в последних пяти матчах забила пять голов (в среднем 1,0 за игру) и пропустила восемь (1,6 в среднем). Команда одержала лишь одну победу – над Пуэрто-Рико (3:0), проиграла Эквадору (1:2), Сербии (1:2) и Египту (0:4), а также сыграла вничью с Сенегалом (0:0). Оборона азиатов выглядит ненадежной, а атака зависит от редких моментов. Однако в товарищеских матчах они сталкивались с соперниками разного уровня, и теперь им предстоит встретиться с более мастеровитым Уругваем.
Уругвай находится в неоднозначной форме: четыре гола в пяти матчах (0,8 в среднем) при семи пропущенных (1,4 за игру). Команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, но при этом показывает низкую результативность. Уругвайцы сыграли вничью с Алжиром (0:0) и Англией (1:1), уступили США (1:5), а также разошлись миром с Мексикой (0:0) и одержали победу над Узбекистаном (2:1). Атакующая линия южноамериканцев действует неэффективно, однако оборона при определенных условиях способна сдерживать соперника.
Итоговый вывод: несмотря на статус фаворита, Уругвай демонстрирует крайне низкую результативность, а Саудовская Аравия при всех проблемах способна забить хотя бы один мяч. Обе команды подходят к матчу с нестабильной обороной и слабой атакой, что повышает вероятность ничейного исхода. Наш прогноз – ничья.
Форма и история личных встреч
Обе сборные показывают далекую от идеала игру: Саудовская Аравия много пропускает, а Уругвай мало забивает. В личных встречах уругвайцы чаще добивались успеха, однако их единственная победа на чемпионате мира была минимальной (1:0), а в товарищеском матче соперники разошлись миром. Учитывая текущую атакующую беспомощность южноамериканцев, азиатская команда имеет шанс удержать ничью.
Прогноз на победителя
Уругвай не показывает той атакующей мощи, чтобы уверенно обыгрывать даже не самого сильного соперника (всего 0,8 гола за игру), а Саудовская Аравия при всех недостатках способна держать удар хотя бы один тайм. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом, учитывая взаимную нерезультативность и осторожный старт турнира для обеих команд. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч первого тура группового этапа между сборными Саудовской Аравии и Уругвая состоится 16 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».