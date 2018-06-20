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Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Саудовская Аравия
Уругвай - Саудовская Аравия: обзор матча 20 июня 2018
Уругвай
20.06.2018, среда, 18:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
23'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Саудовская Аравия
Замена
Н. Нандес
️️️️
К. Санчес
82'
78'
Замена
М. ас-Сахлави
️️️️
Ф. аль-Муваллад
75'
Замена
М. Канно
️️️️
Х. Бахебри
Замена
Л. Торрейра
️️️️
К. Родригес
59'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
М. Весино
59'
44'
Замена
Х. аль-Мугави
️️️️
Т. аль-Джассим
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
К. Санчес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Осама Хаусави
ЦЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
17
Таисир аль-Джассим
ЦП
19
Фахад аль-Муваллад
ПВ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Саудовская Аравия
21
Яссир аль-Мусайлим
ВР
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
23
Мутаз Хавсави
ЦЗ
5
Умар Хавсави
ЦЗ
16
Хусейн аль-Мугави
ЦП
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
8
Яхья аш-Шехри
АП
20
Муханнад Ассири
ЦФ
10
Мохаммад ас-Сахлави
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
2
Хименес
3
Годин
22
Касерес
13
Варела
7
Родригес
5
Весино
5
Санчес
6
Бентанкур
21
Кавани
9
Суарес
4-1-3-2
21
аль-Уваис
6
аль-Брейк
5
аль-Булеахи
3
Хаусави
13
аш-Шахрани
14
Утаиф
19
Бахебри
7
Аль-Фараж
17
аль-Джассим
19
аль-Муваллад
10
Аль-Давсари
5
Весино
17
Лаксальт
17
Лаксальт
5
Весино
7
Родригес
14
Торрейра
14
Торрейра
7
Родригес
5
Санчес
8
Нандес
8
Нандес
5
Санчес
17
аль-Джассим
16
аль-Мугави
16
аль-Мугави
17
аль-Джассим
19
Бахебри
23
Канно
23
Канно
19
Бахебри
19
аль-Муваллад
10
ас-Сахлави
10
ас-Сахлави
19
аль-Муваллад
Остались в запасе
Уругвай
Саудовская Аравия
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
8
Яхья аш-Шехри
АП
20
Муханнад Ассири
ЦФ
23
Мутаз Хавсави
ЦЗ
21
Яссир аль-Мусайлим
ВР
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
5
Умар Хавсави
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
11
Абдулмалек аль-Хаибри
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
2
Мансур аль-Харби
ЦЗ
8
Яхья аш-Шехри
АП
20
Муханнад Ассири
ЦФ
23
Мутаз Хавсави
ЦЗ
21
Яссир аль-Мусайлим
ВР
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
5
Умар Хавсави
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Уругвай - Саудовская Аравия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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