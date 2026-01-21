22 января на «Стадио Олимпико» в Риме состоится встреча 7-го тура Лиги Европы, где итальянская «Рома» примет немецкий «Штутгарт». Оба клуба показывают стабильный результат в турнире, имеют равное количество очков, и матч обещает быть динамичным и атакующим. «Рома» демонстрирует уверенную игру дома, а «Штутгарт» умеет забивать в гостях и создаeт постоянную угрозу воротам соперника.

«Рома»

Итальянский клуб после 6 туров набрал 12 очков и занимает 10 место в Лиге Европы. Матиас Соуле является ключевым игроком атаки с 7 голами в 28 матчах. «Рома» выиграла 3 последних матча турнира и забивала в 4 последних встречах, при этом оборона допускает в среднем 0,8 гола за игру. Команда ищет продолжение победной серии и будет активно контролировать игру на домашнем поле.

«Штутгарт»

Немецкий клуб также имеет 12 очков и располагается на 9 месте. Главный бомбардир команды – Дениз Ундав с 12 голами в 22 матчах. «Штутгарт» выиграл 3 последних матча Лиги Европы, забивает стабильно и отличается хорошей атакующей статистикой: в среднем 2,2 гола за последние 5 игр. Оборона гостей пропускает немного больше, чем у «Ромы», что делает матч открытым для атак.

Факты о командах

«Рома»

Победа в 3 последних матчах Лиги Европы

В среднем: 1,6 забито, 0,8 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах турнира

Уверенная игра дома на «Стадио Олимпико»

«Штутгарт»

3 победы в последних матчах турнира

В среднем: 2,2 забито, 1,2 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах Лиги Европы

Не проигрывает в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Рома» – «Штутгарт»

Форма обеих команд позволяет ожидать результативный матч с преимуществом хозяев. «Рома» будет контролировать темп игры и стараться использовать слабые места обороны гостей, тогда как «Штутгарт» способен ответить опасными контратаками. Игра обещает быть открытой с минимум одним результативным моментом для каждой команды.

