21 января состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Карабах» примет «Айнтрахт». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но сохраняют мотивацию, что повышает вероятность открытой игры.

«Карабах»

«Карабах» набрал 7 очков после 6 туров и занимает 22-е место. Команда не выигрывает в четырех последних матчах турнира, но остается крайне результативной: 14 голов в пяти последних играх, в среднем 2.8 за матч. При этом клуб пропускает в семи встречах подряд, что говорит о проблемах в обороне.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» имеет 4 очка и идет на 30-й позиции. Немецкий клуб не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Лиги чемпионов. Команда стабильно забивает – 10 голов в пяти играх, однако оборона допускает в среднем 2 мяча за матч.

Факты о командах

«Карабах»

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 7 матчах подряд

«Айнтрахт»