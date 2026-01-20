Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Карабах» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 21 января 2026 с коэффициентом 2.25

20 января 2026 8:22
Карабах - Айнтрахт
21 янв. 2026, среда 20:45 | Лига чемпионов, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
Сделать ставку

21 января состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Карабах» примет «Айнтрахт». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но сохраняют мотивацию, что повышает вероятность открытой игры.

«Карабах»

«Карабах» набрал 7 очков после 6 туров и занимает 22-е место. Команда не выигрывает в четырех последних матчах турнира, но остается крайне результативной: 14 голов в пяти последних играх, в среднем 2.8 за матч. При этом клуб пропускает в семи встречах подряд, что говорит о проблемах в обороне.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» имеет 4 очка и идет на 30-й позиции. Немецкий клуб не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Лиги чемпионов. Команда стабильно забивает – 10 голов в пяти играх, однако оборона допускает в среднем 2 мяча за матч.

Факты о командах

«Карабах»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 7 матчах подряд

«Айнтрахт»

  • Не выигрывает в 5 гостевых матчах ЛЧ
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за игру

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Лига Европы, 4 раунд
Айнтрахт
2 : 1
29.08.2013
Карабах
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
0 : 2
22.08.2013
Айнтрахт

Прогноз на матч «Карабах» – «Айнтрахт»

Обе команды демонстрируют высокий атакующий потенциал при нестабильной игре в обороне. С учетом результативности «Карабаха» и слабой гостевой защиты «Айнтрахта» вероятность того, что хозяева забьют минимум два мяча, оценивается на уровне около 60–65%.

Рекомендации для прогноза

  • Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5 – коэффициент 2.25
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.95

2.25
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Айнтрахт Карабах
Другие прогнозы
21.01.2026
20:30
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак - Аль-Наср
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
21.01.2026
20:45
2.25
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах - Айнтрахт
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
21.01.2026
20:45
2.35
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай - Атлетико
Тотал меньше 2.5
21.01.2026
23:00
1.83
Лига чемпионов, 7 тур
Ювентус - Бенфика
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 7 тур
Ньюкасл - ПСВ
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.95
Лига чемпионов, 7 тур
Марсель - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 