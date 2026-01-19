Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Олимпиакос» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.42

19 января 2026 8:36
Олимпиакос - Байер
20 янв. 2026, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Индивидуальный тотал «Олимпиакоса» больше 1
Сделать ставку

20 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов «Олимпиакос» примет «Байер». Обе команды сохраняют математические шансы улучшить свое положение в таблице, поэтому мотивация будет максимальной. Греческий клуб делает ставку на плотную оборону и реализацию моментов, тогда как немецкий коллектив традиционно действует агрессивнее и старается навязывать высокий темп.

«Олимпиакос»

После шести туров «Олимпиакос» имеет 5 очков и располагается на 29-й строчке. Команда отличается стабильностью в атаке: в четырех последних матчах Лиги чемпионов она неизменно забивает, а в последних пяти играх суммарно оформила 9 голов. Особенно выделяется реализация стандартов и быстрых атак. При этом оборона греков выглядит достаточно надежно – всего 3 пропущенных мяча за пять последних встреч, в среднем 0.60 за игру. Дома «Олимпиакос» традиционно действует более организованно и редко позволяет сопернику контролировать ход встречи.

«Байер»

«Байер» занимает 20-е место с 9 очками. Немецкий клуб не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и забивает в шести встречах подряд в этом турнире. В последних пяти играх команда отметилась 8 забитыми мячами, но при этом столько же пропустила. Оборона «Байера» нередко допускает позиционные ошибки, особенно при быстрых переходах соперника в атаку. В выездных матчах команда действует смелее, однако баланс между атакой и защитой часто смещается в сторону риска.

Факты о командах

«Олимпиакос»

  • Забивает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 0.60 пропущенного гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Байер»

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей Лиги чемпионов
  • Забивает в 6 матчах турнира подряд
  • В среднем 1.60 забитого и 1.60 пропущенного гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Байер»

Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным. «Олимпиакос» постарается сыграть максимально дисциплинированно, делая акцент на оборону и быстрые выпады через фланги. «Байер» будет больше владеть мячом и создавать давление, но высокая линия защиты гостей может стать уязвимым местом. Учитывая стабильную результативность обеих команд и надежность хозяев в защите, наиболее вероятным выглядит сценарий с ограниченным количеством голов и упорной борьбой.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Олимпиакоса» больше 1 – коэффициент 1.42
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.85

1.42
Индивидуальный тотал «Олимпиакоса» больше 1
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Байер Олимпиакос
Другие прогнозы
19.01.2026
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 18 тур
Коньяспор - Эюпспор
Обе команды забьют – да
19.01.2026
20:00
1.90
Турция. Суперлига, 18 тур
Гезтепе - Ризеспор
Победа «Гезтепе»
19.01.2026
20:30
1.57
Италия. Серия А, 21 тур
Кремонезе - Верона
Тотал меньше 2.5
19.01.2026
23:00
1.52
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Брайтон - Борнмут
Тотал больше 2.5
20.01.2026
18:05
1.50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб - Аль-Нажма
Победа «Аль-Шабаба»
20.01.2026
18:30
1.58
Лига чемпионов, 7 тур
Кайрат - Брюгге
Индивидуальный тотал «Брюгге» больше 1.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 