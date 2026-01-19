20 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов «Олимпиакос» примет «Байер». Обе команды сохраняют математические шансы улучшить свое положение в таблице, поэтому мотивация будет максимальной. Греческий клуб делает ставку на плотную оборону и реализацию моментов, тогда как немецкий коллектив традиционно действует агрессивнее и старается навязывать высокий темп.

«Олимпиакос»

После шести туров «Олимпиакос» имеет 5 очков и располагается на 29-й строчке. Команда отличается стабильностью в атаке: в четырех последних матчах Лиги чемпионов она неизменно забивает, а в последних пяти играх суммарно оформила 9 голов. Особенно выделяется реализация стандартов и быстрых атак. При этом оборона греков выглядит достаточно надежно – всего 3 пропущенных мяча за пять последних встреч, в среднем 0.60 за игру. Дома «Олимпиакос» традиционно действует более организованно и редко позволяет сопернику контролировать ход встречи.

«Байер»

«Байер» занимает 20-е место с 9 очками. Немецкий клуб не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и забивает в шести встречах подряд в этом турнире. В последних пяти играх команда отметилась 8 забитыми мячами, но при этом столько же пропустила. Оборона «Байера» нередко допускает позиционные ошибки, особенно при быстрых переходах соперника в атаку. В выездных матчах команда действует смелее, однако баланс между атакой и защитой часто смещается в сторону риска.

Факты о командах

«Олимпиакос»

Забивает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 0.60 пропущенного гола за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Байер»

Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей Лиги чемпионов

Забивает в 6 матчах турнира подряд

В среднем 1.60 забитого и 1.60 пропущенного гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Байер»

Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным. «Олимпиакос» постарается сыграть максимально дисциплинированно, делая акцент на оборону и быстрые выпады через фланги. «Байер» будет больше владеть мячом и создавать давление, но высокая линия защиты гостей может стать уязвимым местом. Учитывая стабильную результативность обеих команд и надежность хозяев в защите, наиболее вероятным выглядит сценарий с ограниченным количеством голов и упорной борьбой.

