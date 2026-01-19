20 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов «Олимпиакос» примет «Байер». Обе команды сохраняют математические шансы улучшить свое положение в таблице, поэтому мотивация будет максимальной. Греческий клуб делает ставку на плотную оборону и реализацию моментов, тогда как немецкий коллектив традиционно действует агрессивнее и старается навязывать высокий темп.
«Олимпиакос»
После шести туров «Олимпиакос» имеет 5 очков и располагается на 29-й строчке. Команда отличается стабильностью в атаке: в четырех последних матчах Лиги чемпионов она неизменно забивает, а в последних пяти играх суммарно оформила 9 голов. Особенно выделяется реализация стандартов и быстрых атак. При этом оборона греков выглядит достаточно надежно – всего 3 пропущенных мяча за пять последних встреч, в среднем 0.60 за игру. Дома «Олимпиакос» традиционно действует более организованно и редко позволяет сопернику контролировать ход встречи.
«Байер»
«Байер» занимает 20-е место с 9 очками. Немецкий клуб не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и забивает в шести встречах подряд в этом турнире. В последних пяти играх команда отметилась 8 забитыми мячами, но при этом столько же пропустила. Оборона «Байера» нередко допускает позиционные ошибки, особенно при быстрых переходах соперника в атаку. В выездных матчах команда действует смелее, однако баланс между атакой и защитой часто смещается в сторону риска.
Факты о командах
«Олимпиакос»
- Забивает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
- В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 0.60 пропущенного гола за игру
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
«Байер»
- Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей Лиги чемпионов
- Забивает в 6 матчах турнира подряд
- В среднем 1.60 забитого и 1.60 пропущенного гола за игру
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Байер»
Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным. «Олимпиакос» постарается сыграть максимально дисциплинированно, делая акцент на оборону и быстрые выпады через фланги. «Байер» будет больше владеть мячом и создавать давление, но высокая линия защиты гостей может стать уязвимым местом. Учитывая стабильную результативность обеих команд и надежность хозяев в защите, наиболее вероятным выглядит сценарий с ограниченным количеством голов и упорной борьбой.
Рекомендованные ставки
- Индивидуальный тотал «Олимпиакоса» больше 1 – коэффициент 1.42
- Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.85