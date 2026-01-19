20 января «Реал» примет «Монако» в рамках 7 тура Лиги чемпионов. Для мадридского клуба эта встреча имеет важное турнирное значение: команда держится в верхней части таблицы и стремится закрепить позиции перед решающими матчами. «Монако» также сохраняет шансы на продолжение борьбы и подходит к игре с серией без поражений в еврокубке, что добавляет интриги противостоянию.

«Реал»

После шести туров «Реал» набрал 12 очков и занимает 7 место. Команда стабильно действует в атаке, забивая в девяти матчах подряд, а в последних пяти встречах отличилась 13 раз. В среднем мадридцы забивают 2.60 гола за игру, однако оборона допускает ошибки: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок и голы соперников в трех последних матчах Лиги чемпионов. При этом дома «Реал» чувствует себя уверенно, выиграв три последних матча на своем поле.

«Монако»

Французский клуб идет на 19 месте с 9 очками, но демонстрирует устойчивость в Лиге чемпионов, не проигрывая в пяти матчах подряд. «Монако» регулярно забивает, отличившись в трех последних турах, однако оборонительная линия выглядит нестабильно – 9 пропущенных голов в последних пяти играх и средний показатель 1.80 мяча за матч. На выезде команда часто играет смело, но это приводит к большому количеству моментов у своих ворот.

Факты о командах

«Реал»

Побеждает в 3 последних домашних матчах

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

«Монако»

Не проигрывает в 5 матчах Лиги чемпионов подряд

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Реал» – «Монако»

С учетом домашнего преимущества и более мощной атаки «Реал» выглядит фаворитом встречи. «Монако» способен ответить голом за счет своей результативности, но проблемы в обороне на фоне давления хозяев могут стать ключевым фактором. Матч обещает получиться динамичным и с голевыми моментами у обеих команд.

