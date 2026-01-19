20 января «Реал» примет «Монако» в рамках 7 тура Лиги чемпионов. Для мадридского клуба эта встреча имеет важное турнирное значение: команда держится в верхней части таблицы и стремится закрепить позиции перед решающими матчами. «Монако» также сохраняет шансы на продолжение борьбы и подходит к игре с серией без поражений в еврокубке, что добавляет интриги противостоянию.
«Реал»
После шести туров «Реал» набрал 12 очков и занимает 7 место. Команда стабильно действует в атаке, забивая в девяти матчах подряд, а в последних пяти встречах отличилась 13 раз. В среднем мадридцы забивают 2.60 гола за игру, однако оборона допускает ошибки: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок и голы соперников в трех последних матчах Лиги чемпионов. При этом дома «Реал» чувствует себя уверенно, выиграв три последних матча на своем поле.
«Монако»
Французский клуб идет на 19 месте с 9 очками, но демонстрирует устойчивость в Лиге чемпионов, не проигрывая в пяти матчах подряд. «Монако» регулярно забивает, отличившись в трех последних турах, однако оборонительная линия выглядит нестабильно – 9 пропущенных голов в последних пяти играх и средний показатель 1.80 мяча за матч. На выезде команда часто играет смело, но это приводит к большому количеству моментов у своих ворот.
Факты о командах
«Реал»
- Побеждает в 3 последних домашних матчах
- Забивает в 9 матчах подряд
- В среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
«Монако»
- Не проигрывает в 5 матчах Лиги чемпионов подряд
- Забивает в 4 последних матчах
- Пропускает в 5 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Реал» – «Монако»
С учетом домашнего преимущества и более мощной атаки «Реал» выглядит фаворитом встречи. «Монако» способен ответить голом за счет своей результативности, но проблемы в обороне на фоне давления хозяев могут стать ключевым фактором. Матч обещает получиться динамичным и с голевыми моментами у обеих команд.
Рекомендованные ставки
- Победа «Реала» с форой (–1) – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.85