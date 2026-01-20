21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Марсель» на своем поле примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в плотной турнирной группе и продолжают борьбу за выход в плей-офф, что придает матчу особую значимость и высокий темп.

«Марсель»

«Марсель» после 6 туров набрал 9 очков и занимает 16-е место. Французский клуб делает акцент на атаку: в последних пяти матчах команда забила 22 мяча, в среднем 4.4 за игру. При этом оборона остается уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же период и серия из четырех матчей Лиги чемпионов с пропущенными мячами. Домашний фактор играет важную роль, однако команда нередко раскрывается, что повышает риск ошибок против соперников высокого уровня.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 12 очков и располагается на 9-й позиции. Команда не проигрывает в 12 матчах подряд и стабильно забивает в Лиге чемпионов – в четырех последних играх турнира отличалась минимум один раз. При этом стиль «Ливерпуля» более прагматичен: в последних пяти матчах команда забила 7 голов и пропустила 4, в среднем 0.8 за игру. Английский клуб успешно действует против «Марселя», выиграв три последних очных встречи.

Факты о командах

«Марсель»

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 4.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

9 очков после 6 туров

«Ливерпуль»

Не проигрывает в 12 матчах подряд

Забивает в 4 матчах ЛЧ подряд

В среднем 1.40 гола за игру

В среднем 0.80 пропущенного гола за игру

Прогноз на матч «Марсель» – «Ливерпуль»

Матч ожидается результативным и динамичным. «Марсель» активно играет в атаке, но часто оставляет свободные зоны, чем «Ливерпуль» умеет пользоваться. С учетом стабильности гостей и их успешных очных встреч вероятность того, что «Ливерпуль» не проиграет, оценивается примерно в 65%. Также высока вероятность голов с обеих сторон – около 60%, учитывая атакующие показатели хозяев и регулярные голы гостей.

Рекомендованные ставки