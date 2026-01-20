Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Марсель» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 21 января 2026 с коэффициентом 1.95

20 января 2026 9:18
Марсель - Ливерпуль
21 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку

21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Марсель» на своем поле примет «Ливерпуль». Обе команды находятся в плотной турнирной группе и продолжают борьбу за выход в плей-офф, что придает матчу особую значимость и высокий темп.

«Марсель»

«Марсель» после 6 туров набрал 9 очков и занимает 16-е место. Французский клуб делает акцент на атаку: в последних пяти матчах команда забила 22 мяча, в среднем 4.4 за игру. При этом оборона остается уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же период и серия из четырех матчей Лиги чемпионов с пропущенными мячами. Домашний фактор играет важную роль, однако команда нередко раскрывается, что повышает риск ошибок против соперников высокого уровня.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 12 очков и располагается на 9-й позиции. Команда не проигрывает в 12 матчах подряд и стабильно забивает в Лиге чемпионов – в четырех последних играх турнира отличалась минимум один раз. При этом стиль «Ливерпуля» более прагматичен: в последних пяти матчах команда забила 7 голов и пропустила 4, в среднем 0.8 за игру. Английский клуб успешно действует против «Марселя», выиграв три последних очных встречи.

Факты о командах

«Марсель»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 4.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • 9 очков после 6 туров

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает в 12 матчах подряд
  • Забивает в 4 матчах ЛЧ подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру
  • В среднем 0.80 пропущенного гола за игру

Прогноз на матч «Марсель» – «Ливерпуль»

Матч ожидается результативным и динамичным. «Марсель» активно играет в атаке, но часто оставляет свободные зоны, чем «Ливерпуль» умеет пользоваться. С учетом стабильности гостей и их успешных очных встреч вероятность того, что «Ливерпуль» не проиграет, оценивается примерно в 65%. Также высока вероятность голов с обеих сторон – около 60%, учитывая атакующие показатели хозяев и регулярные голы гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

1.95
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Ливерпуль Марсель
Другие прогнозы
21.01.2026
20:30
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак - Аль-Наср
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
21.01.2026
20:45
2.25
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах - Айнтрахт
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
21.01.2026
20:45
2.35
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай - Атлетико
Тотал меньше 2.5
21.01.2026
23:00
1.83
Лига чемпионов, 7 тур
Ювентус - Бенфика
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 7 тур
Ньюкасл - ПСВ
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.95
Лига чемпионов, 7 тур
Марсель - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 