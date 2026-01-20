Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 21 января 2026 с коэффициентом 1.55

20 января 2026 9:38
Ньюкасл - ПСВ
21 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку

21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Ньюкасл» примет ПСВ. Матч имеет прямое турнирное значение: английский клуб ведет борьбу за место в верхней части таблицы, тогда как нидерландская команда сохраняет реальные шансы приблизиться к зоне плей-офф.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» после 6 туров набрал 10 очков и занимает 12-е место. Команда стабильно действует в атаке – забивает в шести матчах Лиги чемпионов подряд и в среднем 1.8 гола за игру на отрезке из пяти встреч. При этом оборона не отличается надежностью: 8 пропущенных мячей за тот же период и средний показатель 1.6 гола за матч. «Ньюкасл» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, а на своем поле традиционно играет агрессивно, делая ставку на высокий темп и давление.

ПСВ

ПСВ набрал 8 очков и располагается на 21-й позиции. Команда находится в отличной форме – шесть побед подряд во всех турнирах и серия из 23 матчей с забитыми голами. В последних пяти играх ПСВ забил 16 мячей, в среднем 3.2 за матч, при этом пропустил всего 4 раза. Однако в Лиге чемпионов нидерландский клуб пропускает в шести матчах подряд, что снижает его надежность в матчах против соперников с высоким атакующим потенциалом.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Забивает в 6 матчах ЛЧ подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

ПСВ

  • Побеждает в 6 матчах подряд
  • Забивает в 23 матчах подряд
  • В среднем 3.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Прогноз на матч «Ньюкасл» – ПСВ

Матч ожидается результативным. Обе команды стабильно забивают и не склонны играть от обороны. «Ньюкасл» регулярно пропускает, а ПСВ демонстрирует одну из самых высоких результативностей на текущем отрезке. Вероятность обмена голами оценивается на уровне около 65%, а сценарий с минимум тремя мячами – порядка 60%, исходя из средней результативности сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов ПСВ Ньюкасл
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 