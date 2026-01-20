Введите ваш ник на сайте
«Дамак» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 21 января 2026 с коэффициентом 1.70

20 января 2026 9:24
Дамак - Аль-Наср
21 янв. 2026, среда 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
1.70
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
21 января в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» на своем поле примет «Аль-Наср». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева ведут борьбу за сохранение места в лиге, тогда как гости продолжают погоню за лидером и не могут позволить себе потерю очков.

«Дамак»

«Дамак» после 15 туров набрал 11 очков и занимает 15-е место. Команда находится в затяжном кризисе: четыре матча подряд без побед и серия из восьми домашних встреч без выигрышей. В атаке коллектив испытывает серьезные проблемы – всего 3 гола в пяти последних матчах и средний показатель 0.6 мяча за игру. Оборона также нестабильна: 8 пропущенных голов за тот же отрезок и регулярные ошибки в позиционной защите. В таких условиях «Дамак» вынужден играть осторожно и отталкиваться от обороны, что ограничивает его атакующий потенциал.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» с 34 очками идет вторым в таблице и остается самой результативной командой лиги – 42 гола за 15 матчей. Клуб забивает в 17 матчах чемпионата подряд и в последних пяти встречах отличился 9 раз. При этом оборона не выглядит безупречной: 12 пропущенных мячей за пять матчей и серия из пяти игр с пропущенными голами. Тем не менее «Аль-Наср» стабилен в очных встречах – восемь побед подряд над «Дамаком» и 13 матчей с голами в ворота этого соперника.

Факты о командах

«Дамак»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Не побеждает дома в 8 последних играх
  • В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.60 пропущенного гола за игру

«Аль-Наср»

  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Побеждает «Дамак» в 8 очных матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 2.40 пропущенного гола за игру

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Наср»

Разница в классе и текущей форме команд выглядит существенной. «Дамак» испытывает проблемы в атаке и редко создает моменты, тогда как «Аль-Наср» стабильно забивает даже при неидеальной игре в обороне. Вероятность победы гостей оценивается на уровне около 70%, а сценарий с минимум двумя голами «Аль-Насра» выглядит логичным, учитывая слабую защиту хозяев и статистику очных встреч.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5 – коэффициент 1.70

1.70
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Дамак
18+
