11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Сельта» и «Болонья». Матч пройдет в Виго, начало – в 23:00 (мск).

«Сельта»

Команда Клаудио Хиральдеса набрала 9 очков и располагается на 10-й позиции в Лиге Европы. «Сельта» добыла 3 победы и потерпела 2 поражения, разница мячей – 11:7.

Последние результаты «Сельты»:

07.12.25 «Реал» – «Сельта» – 0:2;

04.12.25 «Сант-Андреу» – «Сельта» – 1:1, пен. 6:7;

30.11.25 «Сельта» – «Эспаньол» – 0:1.

«Болонья»

«Болонья» набрала 8 очков и занимает 18-е место в таблице. Подопечные Винченцо Итальяно добыли 2 победы, 2 ничьих и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:4.

Предыдущие результаты «Болоньи»:

07.12.25 «Лацио» – «Болонья» – 1:1;

04.12.25 «Болонья» – «Парма» – 2:1;

01.12.25 «Болонья» – «Кремонезе» – 1:3.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Сельта» – «Болонья»

«Сельта» подходит к матчу в приподнятом настроении – на выходных удалось обыграть сам «Реал», да еще на выезде. «Болонья» испытывает определенные кадровые проблемы, но при этом не проигрывает на выезде 7 матчей кряду во всех турнирах. Очки нужны обоим клубам – полагаем, они их поделят.

Прогноз – ничья с коэффициентом 3.30.

Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.00.