11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Сельта» и «Болонья». Матч пройдет в Виго, начало – в 23:00 (мск).
«Сельта»
Команда Клаудио Хиральдеса набрала 9 очков и располагается на 10-й позиции в Лиге Европы. «Сельта» добыла 3 победы и потерпела 2 поражения, разница мячей – 11:7.
Последние результаты «Сельты»:
- 07.12.25 «Реал» – «Сельта» – 0:2;
- 04.12.25 «Сант-Андреу» – «Сельта» – 1:1, пен. 6:7;
- 30.11.25 «Сельта» – «Эспаньол» – 0:1.
«Болонья»
«Болонья» набрала 8 очков и занимает 18-е место в таблице. Подопечные Винченцо Итальяно добыли 2 победы, 2 ничьих и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:4.
Предыдущие результаты «Болоньи»:
-
07.12.25 «Лацио» – «Болонья» – 1:1;
-
04.12.25 «Болонья» – «Парма» – 2:1;
-
01.12.25 «Болонья» – «Кремонезе» – 1:3.
Очные встречи
Между собой команды не встречались.
Прогноз на матч «Сельта» – «Болонья»
«Сельта» подходит к матчу в приподнятом настроении – на выходных удалось обыграть сам «Реал», да еще на выезде. «Болонья» испытывает определенные кадровые проблемы, но при этом не проигрывает на выезде 7 матчей кряду во всех турнирах. Очки нужны обоим клубам – полагаем, они их поделят.
Прогноз – ничья с коэффициентом 3.30.
Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.00.