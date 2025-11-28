Введите ваш ник на сайте
«Балтика» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

28 ноября 2025 9:33
Балтика - Спартак
29 нояб. 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Тотал больше 2.0 и двойной шанс «Спартак» не проиграет
Сделать ставку

29 ноября на «Ростех Арене» состоится матч 17 тура Премьер-лиги, в котором «Балтика» примет «Спартак». Обе команды находятся в непосредственной близости друг к другу в таблице и демонстрируют стабильные результаты на дистанции последних туров. Калининградский клуб делает упор на организованную оборону и прагматичный стиль, благодаря которому редко уступает и уверенно набирает очки. Москвичи, в свою очередь, играют более агрессивно в атаке, регулярно забивают и сохраняют высокий темп на протяжении всего матча. Предстоящая встреча обещает стать тактической дуэлью, где результат будет зависеть от реализации немногочисленных моментов.

«Балтика»

После 16 туров команда располагается на 5 месте, имея 29 очков. «Балтика» не проигрывает уже в шести подряд матчах чемпионата, пропустив всего один мяч в последних пяти встречах, что подчеркивает высокую надежность обороны. При этом результативность остается умеренной – 5 голов за тот же отрезок. Лидером атаки является Брайан Хиль, который отметился 8 забитыми мячами и остается главной угрозой у чужих ворот. Команда уверенно действует дома и делает ставку на дисциплину и плотность линий.

«Спартак»

Красно-белые занимают 6 место с 28 очками и подходят к матчу на фоне серии побед. Команда забивает в 14 матчах подряд и демонстрирует высокую атакующую активность, оформив 10 голов в последних пяти играх. Однако оборона не всегда безупречна – 6 пропущенных мячей за тот же период. Лучшим бомбардиром является Пабло Солари с 6 голами. «Спартак» традиционно опасен в позиционных атаках и умеет усиливать давление во втором тайме.

Факты о командах

«Балтика»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.00 забито и 0.20 пропущено
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч против «Спартака»

«Спартак»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.00 забито и 1.20 пропущено
  • Забивает в 23 матчах подряд

Личные встречи
27% (3)
27% (3)
45% (5)
11
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
1.45
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
0 : 3
26.07.2025
Балтика
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
Балтика
1 : 0
14.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
0 : 2
25.11.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2 : 1
31.07.2023
Балтика
Товарищеские матчи,
Спартак
3 : 2
29.06.2022
Балтика
Чемпионат России, 23 тур
Балтика
1 : 1
30.08.1998
Спартак
Чемпионат России, 8 тур
Спартак
3 : 0
08.07.1998
Балтика
Чемпионат России, 27 тур
Спартак
4 : 1
13.09.1997
Балтика
Чемпионат России, 10 тур
Балтика
1 : 1
17.05.1997
Спартак
Чемпионат России, 20 тур
Спартак
0 : 0
31.07.1996
Балтика
Чемпионат России, 2 тур
Балтика
1 : 0
10.03.1996
Спартак
Показать все

Прогноз на матч «Балтика» – «Спартак»

С учетом текущей формы можно ожидать осторожный, но насыщенный борьбой матч. «Балтика» будет стремиться закрыть зоны и сыграть от обороны, минимизируя риски, в то время как «Спартак» попробует навязать привычный атакующий стиль. Вероятность гола от каждой из сторон высока, однако общий темп встречи вряд ли перерастет в открытый обмен ударами. Оптимальным видится сценарий с равной борьбой и минимальным перевесом гостей.

Прогноз: Тотал больше 2.0 и двойной шанс «Спартак» не проиграет – коэффициент 1.92

1.92
Тотал больше 2.0 и двойной шанс «Спартак» не проиграет
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
