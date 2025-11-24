Введите ваш ник на сайте
«Буде-Глимт» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 25 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

24 ноября 2025 9:24
Буде-Глимт - Ювентус
25 нояб. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку

25 ноября на стадионе «Аспмюра» состоится матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Буде-Глимт» примет итальянский «Ювентус». Обе команды находятся за пределами зоны плей-офф и нуждаются в очках, однако подходят к игре с серией нестабильных результатов. Норвежский клуб традиционно силен дома и отличается высокой результативностью, тогда как «Ювентус» тяжело выходит из затяжной серии ничейных исходов и регулярно допускает ошибки в обороне. Предстоящая встреча обещает иметь напряженный и прагматичный характер с акцентом на борьбу за каждое владение.

«Буде-Глимт»

Норвежцы поражают стабильностью в домашних матчах, где не проигрывают в 10 из 12 последних встреч. Команда забивает в 29 из 30 последних матчей, демонстрируя агрессивный стиль и высокую интенсивность в атаке. В то же время защита не отличается надежностью – 6 пропущенных мячей за последние пять игр говорят о проблемах при позиционной обороне. В Лиге чемпионов «Буде-Глимт» пока не может победить на протяжении пяти туров, однако сохраняет боеспособность за счет дисциплины и хорошего прессинга.

«Ювентус»

Туринцы испытывают сложности в международных матчах и не побеждают в четырех турах Лиги чемпионов подряд. Команда трижды сыграла вничью в последних встречах и нередко теряет очки из-за недостаточной остроты в финальной стадии атак. При среднем показателе 1.40 забитого за игру «Ювентус» остается опасным впереди, однако пропускает в 7 из 9 последних матчей, что снижает надежность итогового результата. Выездная игра на севере Европы станет серьезным испытанием.

Факты о командах

«Буде-Глимт»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 29 из 30 последних матчей
  • Серия без побед в ЛЧ – 5 матчей

«Ювентус»

  • 3 ничьи подряд во всех турнирах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Не выигрывает в ЛЧ 4 тура подряд

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Ювентус»

С учетом домашней уверенности «Буде-Глимт» и осторожного футбола «Ювентуса» можно ожидать равную борьбу с возможным обменом голами. Норвежцы способны навязать сопернику темп и использовать свои моменты, тогда как класс итальянцев позволяет сохранить стабильность на дистанции. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативный матч при минимальном превосходстве одной из сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.90

1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Ювентус Буде-Глимт
