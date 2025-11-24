25 ноября на стадионе «Аспмюра» состоится матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Буде-Глимт» примет итальянский «Ювентус». Обе команды находятся за пределами зоны плей-офф и нуждаются в очках, однако подходят к игре с серией нестабильных результатов. Норвежский клуб традиционно силен дома и отличается высокой результативностью, тогда как «Ювентус» тяжело выходит из затяжной серии ничейных исходов и регулярно допускает ошибки в обороне. Предстоящая встреча обещает иметь напряженный и прагматичный характер с акцентом на борьбу за каждое владение.

«Буде-Глимт»

Норвежцы поражают стабильностью в домашних матчах, где не проигрывают в 10 из 12 последних встреч. Команда забивает в 29 из 30 последних матчей, демонстрируя агрессивный стиль и высокую интенсивность в атаке. В то же время защита не отличается надежностью – 6 пропущенных мячей за последние пять игр говорят о проблемах при позиционной обороне. В Лиге чемпионов «Буде-Глимт» пока не может победить на протяжении пяти туров, однако сохраняет боеспособность за счет дисциплины и хорошего прессинга.

«Ювентус»

Туринцы испытывают сложности в международных матчах и не побеждают в четырех турах Лиги чемпионов подряд. Команда трижды сыграла вничью в последних встречах и нередко теряет очки из-за недостаточной остроты в финальной стадии атак. При среднем показателе 1.40 забитого за игру «Ювентус» остается опасным впереди, однако пропускает в 7 из 9 последних матчей, что снижает надежность итогового результата. Выездная игра на севере Европы станет серьезным испытанием.

Факты о командах

«Буде-Глимт»

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 29 из 30 последних матчей

Серия без побед в ЛЧ – 5 матчей

«Ювентус»

3 ничьи подряд во всех турнирах

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Не выигрывает в ЛЧ 4 тура подряд

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Ювентус»

С учетом домашней уверенности «Буде-Глимт» и осторожного футбола «Ювентуса» можно ожидать равную борьбу с возможным обменом голами. Норвежцы способны навязать сопернику темп и использовать свои моменты, тогда как класс итальянцев позволяет сохранить стабильность на дистанции. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативный матч при минимальном превосходстве одной из сторон.

Рекомендованные ставки