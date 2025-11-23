24 ноября в рамках 12 тура Серии А на стадионе «Читта-дель-Триколоре» «Сассуоло» примет «Пизу». Хозяева подходят к матчу после уверенной победы над «Аталантой» со счетом 3:0 и демонстрируют позитивную динамику в атакующих действиях. «Пиза» же набрала важные очки в борьбе за сохранение позиций в нижней части таблицы, но при этом остается командой с ограниченным потенциалом впереди.

«Сассуоло»

Команда набрала 16 очков и закрепилась в верхней половине таблицы. В последних трех турах «Сассуоло» стабильно забивает, а средний показатель результативности составляет 1.20 гола за игру. При этом оборона действует достаточно надежно – всего 4 пропущенных мяча за пять матчей. Доменико Берарди остается ключевой фигурой в атаке, задавая темп и создавая моменты для партнеров.

«Пиза»

Гости располагаются на 16 позиции и борются за стабильность. Несмотря на серию из пяти матчей без поражений, «Пиза» действует прагматично и чаще ориентируется на сохранение результата. В атаке команда забивает в среднем 1.00 гола за игру, при этом оборона также не безупречна – 4 пропущенных мяча за последние пять встреч. Стефано Морео остается главной угрозой у ворот соперника.

Факты о командах

«Сассуоло»

Забивает в трех матчах подряд

6 голов в последних пяти турах

В среднем 1.20 забито и 0.80 пропущено

8 место после 11 туров

«Пиза»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Средний показатель пропущенных – 0.80

9 очков и 16 место

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Пиза»

С учетом текущей формы и турнирного положения преимущество на стороне хозяев. «Сассуоло» выглядит более вариативным в атаке и способен навязать высокий темп, особенно на своем поле. «Пиза» постарается сыграть строго и компактно, однако ее оборонительная модель может не выдержать давления. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев в матче с умеренным количеством голов.

Рекомендованные ставки