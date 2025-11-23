Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сассуоло» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 24 ноября 2025 с коэффициентом 2.07

23 ноября 2025 10:45
Сассуоло - Пиза
24 нояб. 2025, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа «Сассуоло»
Сделать ставку

24 ноября в рамках 12 тура Серии А на стадионе «Читта-дель-Триколоре» «Сассуоло» примет «Пизу». Хозяева подходят к матчу после уверенной победы над «Аталантой» со счетом 3:0 и демонстрируют позитивную динамику в атакующих действиях. «Пиза» же набрала важные очки в борьбе за сохранение позиций в нижней части таблицы, но при этом остается командой с ограниченным потенциалом впереди.

«Сассуоло»

Команда набрала 16 очков и закрепилась в верхней половине таблицы. В последних трех турах «Сассуоло» стабильно забивает, а средний показатель результативности составляет 1.20 гола за игру. При этом оборона действует достаточно надежно – всего 4 пропущенных мяча за пять матчей. Доменико Берарди остается ключевой фигурой в атаке, задавая темп и создавая моменты для партнеров.

«Пиза»

Гости располагаются на 16 позиции и борются за стабильность. Несмотря на серию из пяти матчей без поражений, «Пиза» действует прагматично и чаще ориентируется на сохранение результата. В атаке команда забивает в среднем 1.00 гола за игру, при этом оборона также не безупречна – 4 пропущенных мяча за последние пять встреч. Стефано Морео остается главной угрозой у ворот соперника.

Факты о командах

«Сассуоло»

  • Забивает в трех матчах подряд
  • 6 голов в последних пяти турах
  • В среднем 1.20 забито и 0.80 пропущено
  • 8 место после 11 туров

«Пиза»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Средний показатель пропущенных – 0.80
  • 9 очков и 16 место
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Италия. Серия В, 28 тур
Сассуоло
1 : 0
01.03.2025
Пиза
Италия. Серия В, 19 тур
Пиза
3 : 1
26.12.2024
Сассуоло

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Пиза»

С учетом текущей формы и турнирного положения преимущество на стороне хозяев. «Сассуоло» выглядит более вариативным в атаке и способен навязать высокий темп, особенно на своем поле. «Пиза» постарается сыграть строго и компактно, однако ее оборонительная модель может не выдержать давления. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев в матче с умеренным количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сассуоло» – коэффициент 2.07
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.07
Победа «Сассуоло»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Пиза Сассуоло
Другие прогнозы
23.11.2025
20:30
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун - Неом
Победа «Аль-Таавун» с форой -1
23.11.2025
22:45
1.70
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль - Париж
Тотал больше 2.5 голов
23.11.2025
23:00
2.02
Испания. Примера, 13 тур
Эльче - Реал
Ф2 (-1,5)
24.11.2025
19:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор - Челябинск
Тотал меньше 2.5 голов
24.11.2025
20:00
1.97
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор - Антальяспор
Обе команды забьют
24.11.2025
22:45
2.07
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло - Пиза
Победа «Сассуоло»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 