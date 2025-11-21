22 ноября 2025 года в 20:00 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. «Фиорентина» примет во Флоренции одного из своих главных исторических врагов – туринский «Ювентус».
«Фиорентина»
Руководителям «фиалок» наскучило наблюдать за страданиями «Фиорентины» имени Стефано Пиоли и бывший наставник «Милана» и «Лацио» был отправлен в отставку, оставив «виолу» на последней (!) строчке в таблице Серии А.
Поправить ситуацию призван хорошо знакомый российской публике Паоло Ваноли. Экс-рулевой «Спартака» сбежал из «Торино» и радостно подмахнул контракт с «Фиорентиной».
Последние три игры:
- Дженоа – Фиорентина 2:2
- Майнц – Фиорентина 2:1
- Фиорентина – Лечче 0:1
«Ювентус»
«Старая синьора» также успела сменить тренера. На фоне прихода Лучано Спаллетти «Юве» не проиграл ни одного из 3 матчей, но и добился лишь одной победы – в матче с далеко не самым элитным «Кремонезе». Нечто подобное стоило работы предшественнику Спаллетти (Игор Тудор). Есть повод задуматься…
Последние три игры:
- Ювентус – Торино 0:0
- Ювентус – Спортинг 1:1
- Кремонезе – Ювентус 1:2
Очные встречи
- Фиорентина– Ювентус 3:0
- Ювентус – Фиорентина 2:2
- Ювентус – Фиорентина 1:0
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Ювентус»
Спаллетти настаивает на том, что готов вернуть «Юве» в чемпионскую гонку. Пришло время доказывать это не словом, а делом. Принципиальный поединок во Флоренции – отличный шанс проявить себя во всей красе.
Прогноз: победа «Ювентуса», коэффициент 2.07. Прогноз на счет – 1:2.