«Фиорентина» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.07

21 ноября 2025 12:36
Фиорентина - Ювентус
22 нояб. 2025, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа «Ювентуса»
Сделать ставку

22 ноября 2025 года в 20:00 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. «Фиорентина» примет во Флоренции одного из своих главных исторических врагов – туринский «Ювентус».

«Фиорентина»

Руководителям «фиалок» наскучило наблюдать за страданиями «Фиорентины» имени Стефано Пиоли и бывший наставник «Милана» и «Лацио» был отправлен в отставку, оставив «виолу» на последней (!) строчке в таблице Серии А.

Поправить ситуацию призван хорошо знакомый российской публике Паоло Ваноли. Экс-рулевой «Спартака» сбежал из «Торино» и радостно подмахнул контракт с «Фиорентиной».

Последние три игры:

  • Дженоа – Фиорентина 2:2
  • Майнц – Фиорентина 2:1
  • Фиорентина – Лечче 0:1

«Ювентус»

«Старая синьора» также успела сменить тренера. На фоне прихода Лучано Спаллетти «Юве» не проиграл ни одного из 3 матчей, но и добился лишь одной победы – в матче с далеко не самым элитным «Кремонезе». Нечто подобное стоило работы предшественнику Спаллетти (Игор Тудор). Есть повод задуматься…

Последние три игры:

  • Ювентус – Торино 0:0
  • Ювентус – Спортинг 1:1
  • Кремонезе – Ювентус 1:2

Очные встречи

  • Фиорентина– Ювентус 3:0
  • Ювентус – Фиорентина 2:2
  • Ювентус – Фиорентина 1:0

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Ювентус»

Спаллетти настаивает на том, что готов вернуть «Юве» в чемпионскую гонку. Пришло время доказывать это не словом, а делом. Принципиальный поединок во Флоренции – отличный шанс проявить себя во всей красе.

Прогноз: победа «Ювентуса», коэффициент 2.07. Прогноз на счет – 1:2.

2.07
Победа «Ювентуса»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
