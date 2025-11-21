Введите ваш ник на сайте
БАТЭ – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.8

21 ноября 2025 11:02
БАТЭ - Нафтан
23 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа БАТЭ
Сделать ставку

23 ноября на «Борисов-Арене» пройдет матч 29 тура Высшей лиги Беларуси, в котором БАТЭ примет «Нафтан». Команды решают разные задачи, но обе испытывают давление концовки сезона. Хозяева стабилизировали игру и показывают надежный оборонительный футбол, тогда как гости находятся в затяжной серии поражений и регулярно допускают результативные осечки. Исход противостояния во многом будет зависеть от того, сможет ли «Нафтан» выдержать темп и плотность действий борисовчан в центре поля.

БАТЭ

БАТЭ занимает 10 место, набрав 37 очков после 28 туров. Команда не проигрывает уже три матча подряд и во всех этих встречах неизменно забивает. В последних пяти играх борисовчане отличились 5 раз и пропустили лишь 2 мяча, что говорит о высоком уровне организации обороны. Лучший бомбардир – Яо Жан Шарль Оливье – остается ключевой фигурой впереди, регулярно создавая давление на защиту соперника. Дома БАТЭ действует уверенно, редко раскрывается и предпочитает контролировать ход игры через позиционные атаки.

«Нафтан»

Гости располагаются на 13 месте и продолжают бороться за сохранение позиций в лиге. Команда проиграла 4 последних матча и во всех этих встречах допускала грубые ошибки в обороне. В пяти последних играх «Нафтан» пропустил 11 мячей, что не оставляет сомнений в уязвимости защитной линии. Несмотря на это, команда старается отвечать в атаке и в среднем забивает 1.40 гола за матч, однако этого недостаточно для стабилизации результатов.

Факты о командах

БАТЭ

  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах
  • Забивает в 3 последних турах подряд
  • В среднем: 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает «Нафтану» в 6 очных встречах подряд

«Нафтан»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 6 играх кряду
  • В среднем: 1.40 забитого и 2.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Неустойчивая игра в обороне при высоком прессинге соперника

Личные встречи
67% (20)
23% (7)
10% (3)
72
Забитых мячей
22
2.4
В среднем за матч
0.73
7:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Нафтан
3 : 4
25.07.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
2 : 2
29.06.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
1 : 1
10.08.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 7
12.11.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
1 : 2
25.06.2023
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
1 : 1
28.10.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан
0 : 3
16.06.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
4 : 1
25.09.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
3 : 2
16.05.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
2 : 1
25.10.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Нафтан
1 : 2
22.06.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
4 : 0
09.11.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Нафтан
2 : 2
26.09.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
1 : 1
09.08.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 1
26.05.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
1 : 5
03.08.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
3 : 0
11.05.2013
Нафтан
Суперкубок Беларуси,
БАТЭ
1 : 0
17.03.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 0
03.11.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
0 : 4
12.08.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 0
07.05.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
2 : 0
18.09.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 2
12.06.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 0
06.04.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
1 : 0
11.09.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 1
23.06.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
0 : 2
24.04.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
БАТЭ
4 : 0
05.10.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Нафтан
0 : 4
23.05.2009
БАТЭ
Показать все

Прогноз на матч БАТЭ – «Нафтан»

Разница в текущей форме команд очевидна. БАТЭ выглядит более собранным и структурированным коллективом, особенно в домашних встречах, где команда действует прагматично и редко допускает провалы. «Нафтан» же испытывает серьезные проблемы при обороне позиционных атак и не всегда справляется с давлением на флангах. С учетом статистики личных встреч и текущих серий логично ожидать уверенную победу хозяев при невысокой общей результативности, так как БАТЭ не склонен к открытым сценариям и предпочитает доводить матчи до нужного результата за счет контроля игры.

Рекомендованные ставки

  • Победа БАТЭ – коэффициент 1.8
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Нафтан БАТЭ
Другие прогнозы
21.11.2025
22:30
2.65
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма»
21.11.2025
23:00
1.85
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия - Леванте
Обе забьют
22.11.2025
14:00
2.13
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург - Балтика
Победа «Балтики»
22.11.2025
14:00
1.90
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал - Слуцк
Победа «Слуцк» с форой (0)
22.11.2025
14:00
2.10
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты - Металлист 1925
Победа «Карпаты»
22.11.2025
14:00
1.95
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 тур
Победа - Севастополь
Победа «Севастополя»
