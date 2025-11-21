23 ноября на «Борисов-Арене» пройдет матч 29 тура Высшей лиги Беларуси, в котором БАТЭ примет «Нафтан». Команды решают разные задачи, но обе испытывают давление концовки сезона. Хозяева стабилизировали игру и показывают надежный оборонительный футбол, тогда как гости находятся в затяжной серии поражений и регулярно допускают результативные осечки. Исход противостояния во многом будет зависеть от того, сможет ли «Нафтан» выдержать темп и плотность действий борисовчан в центре поля.

БАТЭ

БАТЭ занимает 10 место, набрав 37 очков после 28 туров. Команда не проигрывает уже три матча подряд и во всех этих встречах неизменно забивает. В последних пяти играх борисовчане отличились 5 раз и пропустили лишь 2 мяча, что говорит о высоком уровне организации обороны. Лучший бомбардир – Яо Жан Шарль Оливье – остается ключевой фигурой впереди, регулярно создавая давление на защиту соперника. Дома БАТЭ действует уверенно, редко раскрывается и предпочитает контролировать ход игры через позиционные атаки.

«Нафтан»

Гости располагаются на 13 месте и продолжают бороться за сохранение позиций в лиге. Команда проиграла 4 последних матча и во всех этих встречах допускала грубые ошибки в обороне. В пяти последних играх «Нафтан» пропустил 11 мячей, что не оставляет сомнений в уязвимости защитной линии. Несмотря на это, команда старается отвечать в атаке и в среднем забивает 1.40 гола за матч, однако этого недостаточно для стабилизации результатов.

Факты о командах

БАТЭ

Не проигрывает в 6 последних домашних матчах

Забивает в 3 последних турах подряд

В среднем: 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает «Нафтану» в 6 очных встречах подряд

«Нафтан»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 6 играх кряду

В среднем: 1.40 забитого и 2.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Неустойчивая игра в обороне при высоком прессинге соперника

Прогноз на матч БАТЭ – «Нафтан»

Разница в текущей форме команд очевидна. БАТЭ выглядит более собранным и структурированным коллективом, особенно в домашних встречах, где команда действует прагматично и редко допускает провалы. «Нафтан» же испытывает серьезные проблемы при обороне позиционных атак и не всегда справляется с давлением на флангах. С учетом статистики личных встреч и текущих серий логично ожидать уверенную победу хозяев при невысокой общей результативности, так как БАТЭ не склонен к открытым сценариям и предпочитает доводить матчи до нужного результата за счет контроля игры.

Рекомендованные ставки