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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Нафтан
БАТЭ - Нафтан: обзор матча 10 августа 2024
БАТЭ
10.08.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Нафтан
52'
Т. Джикия (П)
90+4'
Р. Папарига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Нафтан
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Р. Папарига
Пас отдал
М. Колядко
Желтая карточка
О. Омиртаев
90'
+1
83'
Желтая карточка
Х. Бадоев
80'
Замена
M. Kalinchenko
️️️️
M. Zhitnev (pen.)
80'
Замена
А. Суша
️️️️
А. Сучков
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
77'
75'
Замена
I. Tikhonov
️️️️
И. Пранович
75'
Замена
D. Nizhnik
️️️️
Е. Кресс
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
68'
66'
Желтая карточка
А. Сучков
Желтая карточка
П. Пашевич
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Джикия
52'
49'
Красная карточка
А. Харитонович
Желтая карточка
И. Алексиевич
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
4
Хадаркевич
14
Жимо
13
Алексиевич
55
Аффи
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
89
Джикия
3-1-1-2-3
13
Харитонович
79
Бадоев
88
Драбатович
6
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
99
10
Папарига
31
Лопаго
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
11
Пранович
23
23
11
Пранович
52
Кресс
9
9
52
Кресс
17
Сучков
4
Суша
4
Суша
17
Сучков
99
99
99
99
Остались в запасе
БАТЭ
Нафтан
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча БАТЭ - Нафтан
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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