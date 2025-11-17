Введите ваш ник на сайте
Испания – Турция: прогноз и ставки на матч 18 ноября с коэффициентом 1.72

17 ноября 2025 9:46
Испания - Турция
18 нояб. 2025, вторник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Индивидуальный тотал Испании больше 2 голов
Сделать ставку

На стадионе Ла Картуха лидирующая Испания принимает Турцию во втором ключевом матче за первое место в группе. Обе сборные результативны и идут сериями побед, но при этом демонстрируют разный уровень надeжности в обороне. Испания максимально стабильна, Турция – агрессивна впереди, но уязвима сзади. Матч обещает быть ярким и насыщенным голевыми моментами.

Испания

Испания уверенно лидирует в группе и идeт со стопроцентным показателем: пять побед из пяти, 19 забитых и ни одного пропущенного. Команда полностью контролирует матчи, создаeт много моментов и регулярно использует прессинг. Ойарсабаль в отличной форме – 11 голов в 25 поединках. Испания забивает минимум два мяча в каждом матче, а текущая серия из пяти сухих игр подчеркивает превосходство в структуре и организации игры.

Турция

Турция – главный преследователь Испании, также в хорошем тонусе, но с большими проблемами в обороне. Команда выиграла три последних матча и забила в каждом из них, но допускает много ошибок – 10 пропущенных за пять игр. Актюркоглу остаeтся ключевым футболистом с 11 голами в 28 матчах. Турция хорошо использует быстрые атаки, но тяжело выдерживает давление соперников высокого уровня, что было видно в поражении 0:6 от Испании осенью.

Факты о командах

Испания

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • В среднем: 3.80 забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • Не пропускает в 5 последних матчах

Турция

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 3.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 3 последних играх

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
12
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
0.25
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:6
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Турция
0 : 6
07.09.2025
Испания
Чемпионат Европы, 2 тур
Испания
3 : 0
17.06.2016
Турция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Турция
1 : 2
01.04.2009
Испания
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Испания
1 : 0
28.03.2009
Турция

Прогноз на матч Испания – Турция

Испания подводит к финалу отбора идеальную форму: максимальный набор очков, лучшая атака и самая надeжная оборона группы. Турция выглядит способны создать моменты, но еe оборона слишком нестабильна против топового давления. С учeтом статистики пропусков Турции и высокой результативности Испании наиболее логичными выглядят ставки на голы хозяев и общий тотал. Вероятность очередной уверенной игры Испании очень высока, однако Турция способна забить благодаря качеству в быстрых атаках.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал Испании больше 2 голов – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 1.90

1.72
Индивидуальный тотал Испании больше 2 голов
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Турция Испания
