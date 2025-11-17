На стадионе Ла Картуха лидирующая Испания принимает Турцию во втором ключевом матче за первое место в группе. Обе сборные результативны и идут сериями побед, но при этом демонстрируют разный уровень надeжности в обороне. Испания максимально стабильна, Турция – агрессивна впереди, но уязвима сзади. Матч обещает быть ярким и насыщенным голевыми моментами.

Испания

Испания уверенно лидирует в группе и идeт со стопроцентным показателем: пять побед из пяти, 19 забитых и ни одного пропущенного. Команда полностью контролирует матчи, создаeт много моментов и регулярно использует прессинг. Ойарсабаль в отличной форме – 11 голов в 25 поединках. Испания забивает минимум два мяча в каждом матче, а текущая серия из пяти сухих игр подчеркивает превосходство в структуре и организации игры.

Турция

Турция – главный преследователь Испании, также в хорошем тонусе, но с большими проблемами в обороне. Команда выиграла три последних матча и забила в каждом из них, но допускает много ошибок – 10 пропущенных за пять игр. Актюркоглу остаeтся ключевым футболистом с 11 голами в 28 матчах. Турция хорошо использует быстрые атаки, но тяжело выдерживает давление соперников высокого уровня, что было видно в поражении 0:6 от Испании осенью.

Факты о командах

Испания

Побеждает в 5 последних матчах

В среднем: 3.80 забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 14 матчах подряд

Не пропускает в 5 последних матчах

Турция

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 3 последних играх

Прогноз на матч Испания – Турция

Испания подводит к финалу отбора идеальную форму: максимальный набор очков, лучшая атака и самая надeжная оборона группы. Турция выглядит способны создать моменты, но еe оборона слишком нестабильна против топового давления. С учeтом статистики пропусков Турции и высокой результативности Испании наиболее логичными выглядят ставки на голы хозяев и общий тотал. Вероятность очередной уверенной игры Испании очень высока, однако Турция способна забить благодаря качеству в быстрых атаках.

Рекомендованные ставки