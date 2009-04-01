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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Испания
Турция - Испания: обзор матча 01 апреля 2009
Турция
01.04.2009, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 5, 6 тур
1 : 2
Завершен
Испания
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Турция - Испания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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