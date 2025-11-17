Введите ваш ник на сайте
Шотландия – Дания: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 2.18

17 ноября 2025 9:10
Шотландия - Дания
18 нояб. 2025, вторник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.18
Победа Дании
Сделать ставку

На Хэмпден Парке состоится ключевая встреча группы: Шотландия сражается за второе место, Дания удерживает лидерство. Матч обещает быть динамичным – обе команды регулярно забивают и проводят результативные отрезки в отборе.

Шотландия

Сборная показывает неплохое движение вперед и стабильно находит моменты. Команда забивает в четырех матчах подряд, а за пять последних игр оформила девять мячей. При этом проблемы в обороне остаются: пропущено пять голов, и в трех встречах подряд Шотландия позволяет сопернику создавать слишком много. Важный фактор – уверенная игра дома, где команда редко уступает и действует смелее в атаке.

Дания

Датчане выглядят убедительнее: серия из пяти матчей без поражений, мощная атака с 14 голами за пять игр и лишь три пропущенных. Команда стабильно контролирует темп, много атакует через фланги и уверенно реализует моменты. Дания забивает в четырех матчах подряд и демонстрирует лучшую разницу голов в группе.

Факты о командах

Шотландия

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Дания

  • В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
3
Забитых мячей
2
0.75
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Дания
0 : 0
05.09.2025
Шотландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Шотландия
2 : 0
15.11.2021
Дания
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Дания
2 : 0
01.09.2021
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
1 : 0
29.03.2016
Дания

Прогноз на матч Шотландия – Дания

Обе команды подходят к матчу в хорошем атакующем состоянии. Дания выглядит стабильнее и мощнее, но Шотландия дома всегда прибавляет и регулярно создает моменты даже против сильных соперников. Оборона обеих сборных не безошибочна, поэтому матч может пройти в высоком темпе с акцентом на атаку. Оптимальным выбором станет ставка на голы, а также умеренное преимущество гостей по качеству игры.

Рекомендованные ставки

  • Победа Дании с коэффициентом 2.18
  • Тотал больше 2.5 гола с коэффициентом 2.10

2.18
Победа Дании
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Дания Шотландия
