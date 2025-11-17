На Хэмпден Парке состоится ключевая встреча группы: Шотландия сражается за второе место, Дания удерживает лидерство. Матч обещает быть динамичным – обе команды регулярно забивают и проводят результативные отрезки в отборе.

Шотландия

Сборная показывает неплохое движение вперед и стабильно находит моменты. Команда забивает в четырех матчах подряд, а за пять последних игр оформила девять мячей. При этом проблемы в обороне остаются: пропущено пять голов, и в трех встречах подряд Шотландия позволяет сопернику создавать слишком много. Важный фактор – уверенная игра дома, где команда редко уступает и действует смелее в атаке.

Дания

Датчане выглядят убедительнее: серия из пяти матчей без поражений, мощная атака с 14 голами за пять игр и лишь три пропущенных. Команда стабильно контролирует темп, много атакует через фланги и уверенно реализует моменты. Дания забивает в четырех матчах подряд и демонстрирует лучшую разницу голов в группе.

Факты о командах

Шотландия

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Дания

В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч Шотландия – Дания

Обе команды подходят к матчу в хорошем атакующем состоянии. Дания выглядит стабильнее и мощнее, но Шотландия дома всегда прибавляет и регулярно создает моменты даже против сильных соперников. Оборона обеих сборных не безошибочна, поэтому матч может пройти в высоком темпе с акцентом на атаку. Оптимальным выбором станет ставка на голы, а также умеренное преимущество гостей по качеству игры.

