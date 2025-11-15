Введите ваш ник на сайте
«Шинник» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 16 ноября с коэффициентом 1.65

15 ноября 2025 9:12
Шинник - Чайка
16 нояб. 2025, воскресенье 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 19 тур
1.65
Победа «Шинник»
В 19-м туре Первой лиги встретятся команды, находящиеся в разной форме и решающие разные задачи. «Шинник» постепенно стабилизирует игру, улучшает показатели в обороне и заметно прибавляет дома. «Чайка», напротив, переживает тяжелый период: серия поражений затянулась, команда мало забивает и регулярно допускает ошибки в защите. На фоне турнирного давления матч должен пройти с территориальным преимуществом хозяев.

«Шинник»

Команда идет на 10-м месте с 22 очками. В последних пяти матчах «Шинник» забил четыре гола и пропустил пять – показатели средние, но по игре команда действует собраннее и реже допускает критические ошибки. Особенно выделяется стабильность дома: клуб не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей. При этом атака не слишком результативна, однако оборона работает на уровне, позволяя бороться за очки практически в каждой игре.

«Чайка»

Гости занимают последнее место, имея лишь 11 очков. «Чайка» проигрывает четыре матча подряд, пропуская пять голов за последние пять встреч и забивая только три. Команда испытывает серьезные трудности в организации прессинга и регулярно проваливается в зоне центральных защитников, что делает еe уязвимой в матчах против соперников, играющих первым номером. В гостях ситуация еще сложнее – моменты создаются редко, а пропускают много.

Факты о командах

«Шинник»

  • Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей
  • В среднем: 0.80 забито и 1.00 пропущено за 5 игр
  • Забивает в двух матчах из трех последних

«Чайка»

  • Проигрывает в пяти матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито и 2.00 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в шести последних матчах

Личные встречи
14% (1)
57% (4)
29% (2)
7
Забитых мячей
11
1
В среднем за матч
1.57
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
1 : 2
16.08.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 19 тур
Шинник
0 : 0
17.11.2024
Чайка
Россия. Кубок, 6 раунд
Шинник
0 : 0
30.10.2024
Чайка
Россия. Первая лига, 10 тур
Чайка
2 : 2
15.09.2024
Шинник
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чайка
5 : 1
27.02.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 0
05.09.2020
Чайка
Россия. ФНЛ, 17 тур
Шинник
2 : 3
12.10.2019
Чайка
Показать все

Прогноз на матч «Шинник» – «Чайка»

Соперники подходят к матчу в разном эмоциональном состоянии. «Шинник» на своем поле действует более уверенно, структурированно и лучше контролирует темп игры. «Чайка» же теряет очки почти в каждом туре и пропускает стабильно много. При такой разнице в качестве игры фора хозяев выглядит оправданной, а матч в целом может получиться не слишком результативным из-за низкой эффективности атаки гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шинник» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.70

1.65
Победа «Шинник»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Чайка Шинник
