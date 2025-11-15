В 19-м туре Первой лиги встретятся команды, находящиеся в разной форме и решающие разные задачи. «Шинник» постепенно стабилизирует игру, улучшает показатели в обороне и заметно прибавляет дома. «Чайка», напротив, переживает тяжелый период: серия поражений затянулась, команда мало забивает и регулярно допускает ошибки в защите. На фоне турнирного давления матч должен пройти с территориальным преимуществом хозяев.

«Шинник»

Команда идет на 10-м месте с 22 очками. В последних пяти матчах «Шинник» забил четыре гола и пропустил пять – показатели средние, но по игре команда действует собраннее и реже допускает критические ошибки. Особенно выделяется стабильность дома: клуб не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей. При этом атака не слишком результативна, однако оборона работает на уровне, позволяя бороться за очки практически в каждой игре.

«Чайка»

Гости занимают последнее место, имея лишь 11 очков. «Чайка» проигрывает четыре матча подряд, пропуская пять голов за последние пять встреч и забивая только три. Команда испытывает серьезные трудности в организации прессинга и регулярно проваливается в зоне центральных защитников, что делает еe уязвимой в матчах против соперников, играющих первым номером. В гостях ситуация еще сложнее – моменты создаются редко, а пропускают много.

Факты о командах

«Шинник»

Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей

В среднем: 0.80 забито и 1.00 пропущено за 5 игр

Забивает в двух матчах из трех последних

«Чайка»

Проигрывает в пяти матчах подряд

В среднем: 0.60 забито и 2.00 пропущено за 5 игр

Пропускает в шести последних матчах

Прогноз на матч «Шинник» – «Чайка»

Соперники подходят к матчу в разном эмоциональном состоянии. «Шинник» на своем поле действует более уверенно, структурированно и лучше контролирует темп игры. «Чайка» же теряет очки почти в каждом туре и пропускает стабильно много. При такой разнице в качестве игры фора хозяев выглядит оправданной, а матч в целом может получиться не слишком результативным из-за низкой эффективности атаки гостей.

Рекомендованные ставки