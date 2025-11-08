9 ноября 2025 года в 21:30 состоится поединок 9-го тура чемпионата Германии. В гости к «Айнтрахту» из Франкфурта отправляется «Майнц».

«Айнтрахт»

На неделе «орлы» разделили очки с действующим триумфатором Серии А «Наполи» в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» сыграл в совсем несвойственной себе манере, расписав достаточно скучную «нулевку».

Что касается БЛ, то в прошлом туре команда из Франкфурта внезапно оступилась в Хайденхайме. Сейчас «орлам» нужно исправлять положение.

Последние три игры:

Наполи – Айнтрахт 0:0

Хайденхайм – Айнтрахт 1:1

Айнтрахт – Боруссия Дортмунд 1:1 (поражение по пенальти, Кубок Германии)

«Майнц»

«Карнавальщики» также не сидели без дела в мид-уик и смогли справиться с разваливающейся на глазах «Фиорентиной». В то же время выступление «Майнца» в родном чемпионате – настоящая катастрофа. Подопечные тренера Бо Хенриксена занимают предпоследнюю строчку в таблице и в немецкой прессе активно пишут о скорой смене рулевого. Хенриксен – хороший парень и его любят футболисты, но хороший человек, как известно – не профессия.

Последние три игры:

Майнц – Фиорентина 2:1

Майнц – Вердер 1:1

Майнц – Штутгарт 0:2

Очные встречи

Майнц – Айнтрахт 1:1

Айнтрахт – Майнц 1:3

Айнтрахт – Майнц 1:0

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Майнц»

«Айнтрахт» должно прорвать в матче с одной из самых слабых защит в Бундеслиге («Майнц» пропустил уже 17 голов). Ждем красивой победы «орлов» в результативном поединке.

Прогноз: победа «Айнтрахта» и тотал больше 2,5. Кеф – 2.50. Прогноз на счет – 3:1.