Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Айнтрахт» - «Майнц»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2027 с коэффициентом 2.50

08 ноября 2025 14:26
Айнтрахт - Майнц
09 нояб. 2025, воскресенье 21:30 | Германия. Бундеслига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Айнтрахта» и тотал больше 2,5
Сделать ставку

9 ноября 2025 года в 21:30 состоится поединок 9-го тура чемпионата Германии. В гости к «Айнтрахту» из Франкфурта отправляется «Майнц».

«Айнтрахт»

На неделе «орлы» разделили очки с действующим триумфатором Серии А «Наполи» в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» сыграл в совсем несвойственной себе манере, расписав достаточно скучную «нулевку».

Что касается БЛ, то в прошлом туре команда из Франкфурта внезапно оступилась в Хайденхайме. Сейчас «орлам» нужно исправлять положение.

Последние три игры:

  • Наполи – Айнтрахт 0:0
  • Хайденхайм – Айнтрахт 1:1
  • Айнтрахт – Боруссия Дортмунд 1:1 (поражение по пенальти, Кубок Германии)

«Майнц»

«Карнавальщики» также не сидели без дела в мид-уик и смогли справиться с разваливающейся на глазах «Фиорентиной». В то же время выступление «Майнца» в родном чемпионате – настоящая катастрофа. Подопечные тренера Бо Хенриксена занимают предпоследнюю строчку в таблице и в немецкой прессе активно пишут о скорой смене рулевого. Хенриксен – хороший парень и его любят футболисты, но хороший человек, как известно – не профессия.

Последние три игры:

  • Майнц – Фиорентина 2:1
  • Майнц – Вердер 1:1
  • Майнц – Штутгарт 0:2

Очные встречи

  • Майнц – Айнтрахт 1:1
  • Айнтрахт – Майнц 1:3
  • Айнтрахт – Майнц 1:0

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Майнц»

«Айнтрахт» должно прорвать в матче с одной из самых слабых защит в Бундеслиге («Майнц» пропустил уже 17 голов). Ждем красивой победы «орлов» в результативном поединке.

Прогноз: победа «Айнтрахта» и тотал больше 2,5. Кеф – 2.50. Прогноз на счет – 3:1.

2.50
Победа «Айнтрахта» и тотал больше 2,5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Майнц Айнтрахт
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 