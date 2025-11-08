Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киев» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.67

08 ноября 2025 11:51
Динамо К - ЛНЗ
09 нояб. 2025, воскресенье 16:30 | Украина. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

9 ноября на стадионе имени Валерия Лобановского состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги между «Динамо Киев» и «ЛНЗ». Это противостояние второго и третьего мест турнира, где команды подходят в хорошей форме и с разными подходами к игре – киевляне ставят на агрессию и скорость, тогда как гости делают акцент на дисциплину и оборонительную стабильность.

«Динамо Киев»

Киевляне по-прежнему остаются самой результативной командой чемпионата: 28 забитых мячей за 11 туров. В последних пяти играх «Динамо» забило 13 голов, включая разгром «Зриньски» (6:0) в Лиге конференций и уверенную победу над «Кривбассом» (4:0). Однако в обороне сохраняются проблемы: в тех же пяти матчах команда пропустила 7 раз, часто теряя концентрацию после перерыва. На своeм поле «Динамо» выиграло три последних поединка подряд с общим счeтом 12:1 – фактор домашней арены снова может стать решающим. Лидером атаки остаeтся Виталий Буяльский (6 голов), вокруг которого строится вся комбинационная игра.

«ЛНЗ»

Клуб из Черкасс стал одним из открытий сезона. После 11 туров команда делит третье место с «Динамо», имея 20 очков, но демонстрирует более закрытый стиль игры. В последних пяти матчах ЛНЗ забил всего 5 голов и пропустил лишь 2, в том числе минимально уступил «Карпатам» (0:1) в прошлом туре. Команда умеет выстраивать плотную оборону и эффективно нейтрализует сильных соперников, о чeм свидетельствуют «сухие» победы над «Колосом» и «Металлистом 1925». Лидер атаки – нигериец П. Обах, который регулярно создаeт угрозу в контратаках. При этом ЛНЗ редко открывается и предпочитает играть вторым номером, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • 2-е место, 20 очков
  • Победы в 3 последних матчах дома
  • Средние показатели: 2.6 забито, 1.4 пропущено за 5 игр
  • Самая результативная команда турнира

«ЛНЗ»

  • 3-е место, 20 очков
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Средние показатели: 1.0 забито, 0.4 пропущено за 5 игр
  • Пропустил всего 2 гола за 5 последних матчей

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
8
Забитых мячей
5
1.6
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
0 : 1
09.11.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 20 тур
ЛНЗ
1 : 2
06.03.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
1 : 0
01.09.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Динамо К
1 : 1
08.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 8 тур
ЛНЗ
2 : 4
23.09.2023
Динамо К

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «ЛНЗ»

«Динамо» выглядит фаворитом и по составу, и по игре, однако лeгкой прогулки не будет. ЛНЗ обороняется организованно и почти не позволяет соперникам создавать моменты. Вероятно, киевляне возьмут мяч под контроль и создадут давление через фланги, но пробить защиту гостей может оказаться сложнее, чем ожидалось. Исходя из текущей формы, стоит ожидать уверенной, но не разгромной победы хозяев. Команды часто играют «низовые» матчи, когда одна сторона доминирует, а другая грамотно обороняется – этот сценарий вполне реален и сейчас.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.67
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киев» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.67
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Динамо К
